Oscar 2024: Los momentos virales más graciosos en las redes sociales

La ceremonia de los Premios Oscar 2024 fue un gran éxito en las redes sociales. Internet enloqueció con la interpretación de Ryan Gosling de "I'm Just Ken", el "fallo" de vestuario de John Cena y la presencia del perro Messi entre el público.

Los momentos más virales de los Oscar 2024 en las redes sociales:

La crítica de Donald Trump

Jimmy Kimmel fue el presentador de la ceremonia de este año, y aunque algunos cinéfilos no apreciaron sus críticas sobre la duración de "Los asesinos de la luna" de Martin Scorsese o sus bromas sobre la categoría de mejor película de animación, en general fue bien recibido.

Sin embargo, un crítico especialmente franco no quedó satisfecho con Kimmel: en un movimiento que recordaba los años más tensos de la guerra cultural, Kimmel se tomó el tiempo de leer un mensaje de Truth Social del ex presidente Donald Trump.

Tan mordaz como siempre, Trump criticó a Kimmel, por "esforzarse demasiado por ser algo que no es y que nunca podrá ser".

John Cena lo dio todo

John Cena tuvo un enfoque único para presentar el premio al Mejor Diseño de Vestuario al subir al escenario completamente desnudo. Este acto fue un homenaje a un incidente ocurrido durante los Oscar de 1974, cuando un hombre desnudo interrumpió la presentación del premio a la Mejor Película. La atrevida maniobra de Cena generó elogios en línea, aunque también hubo quienes se burlaron de ella.

Sin embargo, en ciertos círculos conservadores, la broma de Cena no fue bien recibida e incluso fue descrita como un "ritual de humillación" por comentaristas como Andrew Tate. Para los espectadores que no estaban influenciados por la guerra cultural, las reacciones solo hicieron que el truco de Cena fuera aún más divertido.

Barbie dominó la noche

Barbie obtuvo solo un premio de las ocho nominaciones, ganando el premio a la mejor canción original por "What Was I Made For?" interpretada por Billie Eilish, lo que decepcionó a muchos fanáticos.

Sin embargo, otra canción se destacó en la ceremonia, ya que Ryan Gosling interpretó "I'm Just Ken", lo que deleitó a Internet.

Los comentaristas elogiaron el compromiso de Gosling en cualquier papel que interpreta; uno incluso sugirió que su actuación merecía un Oscar.

Messi, el perro que se robó el show

El perro Messi, que aparece en "Anatomía de una caída", recibió un apoyo entusiasta del público luego de que circularan noticias falsas durante el fin de semana sobre la supuesta prohibición de su asistencia a la ceremonia.

Los comentaristas presentaron a Messi como un vencedor contra la Academia, y un GIF del perro "aplaudiendo" se volvió viral instantáneamente.

Aunque resultó ser una versión falsa de que no estaba invitado, esto no impidió que los comentaristas disfrutaran de la situación.