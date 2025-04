Daniel Osvaldo agredió a su hijo de 18 años y la madre del joven lo denunció

Este martes, en el ciclo A la tarde, una bomba explotó en contra Daniel Osvaldo, luego que su expareja, Ana Oertlinger, revelara que el exfutbolista golpeó a su hijo de 18 años, Gianluca.

Según explicó la mujer, el hecho ocurrió en el día del cumpleaños de Osvaldo, cuando él mismo explotó contra Jimena Barón, por no hacer que su hijo Momo llame a su padre, teniendo en cuenta la ocasión especial.

"La madrugada del 13 de enero le pegó piñas en la cabeza, en las costillas, en el brazo izquierdo. Y todo esto fue porque el señor estaba enojado", comenzó contando Oertlinger al ciclo de América Tv, para luego comentar cómo se inició ese conflicto: "Mi hijo fue más tarde al cumpleaños de él porque había salido con los amigos la noche anterior. Mi hijo cuando se van todos decide quedarse porque no lo veía bien al padre. Empieza a pegar portazos y después lo increpa y le pregunta qué estaba haciendo".

"Y le empieza a recriminar que había llegado tarde al cumpleaños y que tenía relación con la mamá del hermano (por Jimena Barón), estaba enojado porque mi hijo se lleva bien con ella", continuó su dramático relato.

"En ese momento, le empieza a gritar, lo pone contra una pared y ahí le pega golpes de puño en la cabeza, costillas y en el brazo, todo del lado izquierdo porque él es derecho. Mi hijo se sienta en un sillón llorando y él se hace un Fernet y le dice: '¿Ahora te haces la víctima? ¿Ahora lloras?'", siguió con crudeza, para luego agregar: "Después se le pone encima del sillón, le sigue pegando con puños y le muerde la oreja izquierda, lo mordió".

"La relación entre él y mi hijo siempre fue inestable porque desaparecía meses. Llegó a pasar dos años sin verlo, nunca le puse un pero para que no lo vea, de hecho mi hijo lo quiere", reconoció Ana Oertlinger, sobre el amor que el joven siente por Osvaldo.

"A él le dolió lo que pasó y hoy en día porque ni bien pasó esto lo bloqueó de todos lados", explicó la mujer, tras ese terrible episodio que vivió su hijo con el papá.

Asimismo, Ana aprovechó la oportunidad para dar más detalles del conflicto que tiene con el también músico, y aseguró que además de no cumplir con la cuota alimentaria, no cumple con el pago de la obra social. "Primero empezó a pasar la mitad y a partir de diciembre debe la cuota alimentaria y se le ha exigido en la Justicia, él le niega a darle la prepaga. Hay sentencia para regularizar la situación y no lo hace", cerró la entrevistada.