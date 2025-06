Con internas por liderazgo, todavía no hay acuerdo formal entre el PRO y LLA

Si bien el PRO y La Libertad Avanza (LLA) comparten una alianza principalmente en el Congreso, el acuerdo político y electoral entre ambas fuerzas aún no está cerrado oficialmente. En este contexto, las negociaciones atraviesan una fuerte tensión interna, especialmente tras el resultado de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires.

La victoria de Manuel Adorni en la Ciudad generó confianza en los libertarios, que ahora consideran que pueden encabezar listas en todos los distritos, incluso en territorio históricamente controlado por el PRO. Esta postura choca de lleno con la visión de los intendentes bonaerenses del partido fundado por Mauricio Macri, que reclaman que se respete su representación política y el armado territorial construido durante años.

“La postura es clara: respetar lo que tiene cada uno. Ahí están trabadas las negociaciones”, confió a los medios uno de los intendentes del interior bonaerense. Otro dirigente, con llegada directa a las conversaciones, fue tajante: “No hay ningún cierre y no va a haberlo antes del 9”, en alusión a una posible fecha límite para definir candidaturas o alianzas.

Desde el PRO, remarcan que no están dispuestos a resignar espacios sin condiciones. “No quieren un acuerdo donde no se respete eso”, explicaron. En este sentido, la disputa de fondo gira en torno a quién lidera y con qué criterio se reparten las candidaturas.

Aunque las cúpulas de ambos espacios mantienen el discurso público de unidad, por debajo de la superficie también existe la posibilidad de un acuerdo integral que actualmente parece estar bastante lejos. Entonces, los próximos días serán determinantes, aunque por ahora, la alianza entre el PRO y los libertarios sigue siendo más una sociedad de conveniencia parlamentaria que una coalición electoral consolidada.