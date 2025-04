Qué dijo la abogada de Mauro Icardi sobre el encuentro en el que estuvo la China Suárez

Como parte del proceso de revinculación entre Mauro Icardi y sus hijas, este sábado se produjo un encuentro entre las dos partes, y si bien parecía que estaba por fin iba viento en popa, trascendieron imágenes y videos de ese momento, en los cuales se veía a Eugenia China Suárez jugando las niñas, pese a que desde la Justicia habían pedido que ella no estuviese presente.

En este contexto, y con los medios hablando de una posible suspensión de la revinculación a partir de una medida lanzada por Wanda Nara la abogada del jugador del Galatasaray, Lara Piro, habló en el programa Lape Club Social y aclaró lo ocurrido.

“A ver, es polémico. Sí, sabía. No vamos a decir que no sabía. Pero Mauro entiende, más allá de que la medida estaba apelada, que es su derecho y en esto las abogadas lo acompañamos”, arrancó diciendo la letrada.

“Acá no está siendo justo. Las nenas pueden estar siendo vinculadas con el señor Elián Valenzuela en dudoso estado cognitivo, como estaba en los videos que fueron de público conocimiento. Un señor que fue condenado por la Justicia. Son datos objetivos de la realidad. Que tiene una adicción reconocida, que su propio representante dijo públicamente que necesita asistencia. Ese señor puede, como pareja de Wanda Nara, que ella tiene el derecho de elegir a quien quiera como pareja, pero ese señor puede vincularse con las niñas y Eugenia Suárez, ¿no? Parece por lo menos injusto. Doble vara y Mauro considera que es su derecho”, agregó la abogada, haciendo hincapié en la relación de la mediática con el cantante de cumbia.

En ese punto, la abogada confió que las niñas disfrutaron de la tarde del sábado, junto a La China: “Esto fue ofrecido en el expediente anoche, la cantidad de fotos y videos que hay de las chicas siendo tan, pero tan felices. Es una cosa que conmueve. Y es un derecho también de las nenas poder vivir la vida de su padre, de su familia ensamblada. ¿Por qué tienen que pasar las Pascuas sin su papá? Eugenia vive con el padre”.

“Ni Wanda Nara le va a elegir la pareja a Mauro Icardi, ni Mauro Icardi a Wanda Nara. No hay una causal objetiva para que no puedan estar con Eugenia. No es una persona nociva. Porque es el capricho de Wanda Nara. Lo que no se entiende realmente es que prohíba el vínculo. Porque las chicas no dicen por per sé que no quieren ver a Eugenia”, continuó muy enojada la profesional de las letras.

“Si las ven con Eugenia, están felices con Eugenia. Y se ríen y se divierten. Los videos y las fotos que hay realmente conmueven. Y sobre todo con los hijos de Eugenia. Juegan muchísimo. Creo que las chicas necesitan tener una nueva escucha ahora. Creo que el martes deberían tener una nueva escucha donde realmente puedan manifestar. Ojo, ahora Wanda llega, les llena la cabeza y volvemos a lo mismo. Absolutamente alineado. Igualmente, así todo, el equipo técnico determinó que las chicas aman a su papá. Que quieren ver a su papá. Y costó muchísimo separarlas de su padre en los últimos encuentros. De hecho, el sábado se querían quedar a dormir. Y nosotros cumplimos”, aseguró la abogada de Icardi.

Sobre Wanda Nara, Lara aseguró que “hace seis meses que no cumple sistemáticamente las órdenes judiciales. De hecho, Mauro tenía un viaje ahora y lo suspendió para poder estar con sus hijas. Hace mucho tiempo que Mauro tendría que estar viajando y no viaja por sus hijas. El club se lo está concediendo. Pero lo que enoja a Mauro con absoluta razón es que Wanda viaja, no se sabe con quién están las chicas. Y pudiendo estar con su papá, que está acá... ¿Por qué no están con el papá cuando viaja? Es una locura. Es realmente una locura”.

Al ser consultada sobre la posibilidad de que las nenas viajen a Turquía, afirmó que “sí, las niñas primero son italianas. Nunca jamás en la vida vivieron en Argentina. Vivieron en Italia, después vivieron en París cuando jugaban en Saint Germain y después vivieron en Turquía. Las chicas siempre vivieron en Europa, nunca vivieron en Argentina y aparte no son argentinas, son italianas”, cerró Lara.