Incendio en una pañalera: colapsó el techo y evacuaron a los vecinos

Un feroz incendio se desató en una pañalera de la localidad bonaerense de Lomas del Mirador y varias dotaciones trabajaron en el lugar.

La pañalera, ubicada en la calle Alvear al 3700, se prendió fuego en la madrugada de este viernes y debieron evacuar a los vecinos.

Las autoridades a cargo del operativo informaron que colapsó el techo de la fábrica y que por el momento no se reportaron heridos.

Luego de que mitiguen las llamas se va a tratar de establecer cómo inició el fuego.

Damían Díaz, bombero, detalló que trabajan para "evitar la propagación a las viviendas" y que por ahora el lugar con mayor carga de fuego "es el frente", por lo que no pudieron llegar hasta el fondo de la fábrica.

"Se cayeron varias paredes en los patios de las casas", indicó Díaz y destacó que "no había personas, ni lesionados, solo pérdidas materiales".

Por último, señaló que cuando terminen con la parte lateral, que tiene riesgo, van a poder trabajar en el centro de la fábrica.

Aunque continúan trabajando varias dotaciones de bomberos, el fuego ya estaría controlado.