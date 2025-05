Paula Morales expuso cómo se lleva con Inés Estévez, la ex de Fabián Vena, su marido: “Está todo…”

Durante una profunda charla en el programa +CARAS, conducido por Héctor Maugeri, Paula Morales se animó a abrir su corazón como pocas veces. Con una actitud serena y transparente, la actriz habló sobre su vida familiar, el amor que la une a Fabián Vena y el vínculo actual con Inés Estévez, la expareja del actor y madre adoptiva de dos de sus hijas.

Paula Morales, de amplia trayectoria en teatro y televisión, lleva casi doce años junto a Fabián Vena, con quien formó una familia ensamblada tan diversa como sólida. En ese universo compartido conviven Benicio, su hijo mayor; Valentino, el hijo en común con Fabián que ya da sus primeros pasos en la actuación; y las adolescentes Cielo y Vida, adoptadas por Vena e Inés Estévez durante su matrimonio.

A lo largo de la entrevista, Paula Morales hizo foco en los desafíos y alegrías de sostener una dinámica familiar que incluye hijos de distintos vínculos, con edades e intereses variados. Con sinceridad, explicó cómo logran equilibrar las rutinas, los afectos y la convivencia en un hogar que exige organización, pero que se alimenta de amor y respeto.

Uno de los momentos más esperados de la entrevista llegó cuando Héctor Maugeri le preguntó por la relación con Inés Estévez. Lejos de evadir el tema, Paula Morales respondió con franqueza: “No tenemos un vínculo, pero está todo bien. No hay un contacto cotidiano”. Sus palabras reflejaron una actitud madura y despojada de conflictos.

Incluso, Paula Morales reconoció que, cuando es necesario, pueden comunicarse sin problemas: “Si me tiene que escribir porque no se puede contactar con Fabián, lo hace tranquilamente. No hay ningún problema”, explicó, dejando en claro que reina la cordialidad.

La sorpresa fue aún mayor cuando expresó que no tendría inconvenientes en compartir un proyecto con Inés Estévez: “Sí, trabajaría con ella. No tengo ningún problema de nada”, afirmó con seguridad, demostrando que prioriza la armonía por encima de cualquier diferencia del pasado.

Más allá de las preguntas personales, Paula Morales aprovechó para resaltar lo mucho que aprendió en su camino con Fabián Vena. “Fabián me transformó la vida”, dijo, destacando la conexión emocional y artística que los une. Ese lazo, según ella, es el pilar que sostiene su presente.

Así, Paula Morales dejó en claro que una familia ensamblada puede prosperar si hay amor, diálogo y madurez. Y que, incluso con figuras del pasado, es posible convivir en paz si se construyen vínculos desde el respeto mutuo.