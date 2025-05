El polémico gesto de Emilia Mernes que podría ofender a los españoles: “No quiero que me deporten”

Emilia Mernes tuvo su paso por El Hormiguero, uno de los programas más famosos de la televisión española. Allí, brindó una entrevista distendida en la que habló sobre distintas situaciones de su vida. Pero el conductor la sacó de su foco cuando le pidió que imite el acento español, por lo que se animó a hacerlo y temió por la posibilidad de que la critiquen sin piedad.

Sucede que Emilia Mernes pasa gran parte del año en España e incluso ha dado algunos shows en aquel país y el público la quiere, sin dudas. Esto fue lo que la llevó a tener un poco de pudor cuando le pidieron que imite el acento español, ya que el conductor recibió de buena mano el rumor de que le sale muy bien.

Sin embargo, la cantante se mostró bastante avergonzada ante esta posibilidad. Se debe a que, ante el mínimo gesto en el cual se considere que lo que realiza no es una imitación, sino que una burla, podría provocar un enorme fastidio y la posibilidad latente de perder a sus seguidores de aquel país.

“¿Quién te dijo eso? Ay, no, no, mentira. Me sale fatal”, comenzó diciendo bastante avergonzada y negándose a esa posibilidad. Es que su mayor temor era ofender a su público y que éstos luego terminaran criticándola.

"Se van a ofender [por imitar el acento español] y yo no quiero que me echen. No quiero que me deporten porque yo amo venir acá", expresó con un enorme cariño a aquel país y su seguidores de allí. Ante tanto desparramo de amor, los fans le permitieron que realice una imitación y prometieron no enojarse.

Poniendo la tonada característica de los argentinos, Emilia Mernes lanzó: “Es que, cómo decirte, tío. Yo la verdad que estoy muy feliz de estar aquí, comeré mis patatas bravas, hombre”. Lejos de enojarse todos terminaron a pura risa.

Tanto es así que el conductor le aseguró que se quede tranquila que nadie se ofendería producto de que le salió muy bien: "No te va a deportar nadie". Pero ella insistió: "No se enojen, por favor". Y cerró aclarando que lo hacía desde el amor: "Hago mi mejor intento y mi mejor esfuerzo. Más o menos”.