“Me estoy hundiendo”: Juana Repetto expuso sus problemas económicos y reveló en qué gasta más dinero

Hace sólo unas pocas semanas que Juana Repetto anunció su separación de Sebastián Graviotto, lo que significa que aún se está acomodando a su nueva vida. Pero no sólo en lo que respecta a los sentimental, sino que también desde lo económico. En esta ocasión, la actriz confesó que en este aspecto tiene algunas complicaciones y reveló en qué gasta más dinero.

En diálogo con Vicky Gils, para el podcast Más minas que madres, comenzaron hablando sobre los cuidados de sus hijos y cómo implementaron en el país los talleres de BLW, Baby Led Weaning. “Es una manera de alimentar a los chicos. Acá tenemos madres ya viejas como nosotras, que tienen hijos más grandes, pero debe de haber mamis que por ahí están empezando y lo primero quiero decir: no se llenen de información o llénense, pero que no les dé culpa no poder hacer todo. Dicho esto, Baby LED Weaning es una forma de alimentar a los niños, vos que eras la más fan”, explicó.

Por lo que su compañera se lanzó a explicar: “Es como no darle papilla al chiquito y dejar que el chico intuitivamente agarre los pedazos y se autogestione la alimentación, que es lo que pasa es que se empiezan a ahogar”. Y Juana Repetto cerró: “Se ahogan, tienen arcadas, les da arcadas porque se meten pedazos grandes hasta que van aprendiendo a gestionar el trozo en la boca. La verdad es que no se ahogan”.

Tocar este tema produjo que la actriz hablara sobre el nombre del podcast y poco a poco se metiera con confesiones más allá de la maternidad: “Me cuesta decir más minas que mamás. Me sale más mamás que minas. Imagínate el inconsciente”. A lo que su compañera tiró: “Más terapia, más”.

Pero con este comentario dio en la tecla, ya que Juana Repetto se mostraba distendida, a tal punto que incluso llegó a confesar que atraviesa por complicaciones económicas y que la terapia es el mayor gasto que tiene en la actualidad: “Más, no me da el presupuesto. Me estoy gastando un sueldazo en terapia entre la de Toro, la mía alternativa, la mía normal. Me estoy hundiendo con la terapia”.

Fue así como incluso se animó a hacer cuentas para ventilar cuánto dinero desembolsa para poder pagar sus sesiones y las de su hijo: “Voy a hacer la cuenta de cuánta plata gasto en terapia. Muchísimo, muchísimo. Está como una sesión normal entre 40 y 50 k por sesión”.

“Una vez por semana, terapia con una psicóloga tradicional conductista conductual, otra ThetaHealing que es otra terapia que empecé. 150 lucas más la de Toro. 200, listo. Ponele que algunos valen 40 y los otros dos 50. Estoy en 180 lucas por semana de terapia”, ventiló sobre la razón por la que tiene problemas para llegar a fin de mes.