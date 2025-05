Juana Repetto expuso la desagradable situación en la que se encontró a su hijo: “Estaba con…”

Juana Repetto volvió a generar revuelo en sus redes sociales tras compartir una experiencia que, aunque común en la maternidad, no deja de ser impactante. Con la sinceridad que la caracteriza, la actriz relató un episodio vivido con su hijo menor, Belisario, que deja en evidencia que criar hijos también implica atravesar momentos bastante desagradables.

Desde su cuenta de Instagram, Juana Repetto apareció con Belisario en brazos para contar lo sucedido. Con gesto entre cansado y resignado, explicó que al irse a dormir la noche anterior, encontró a su hijo completamente cubierto de vómito. “Lo encontré durmiendo arriba de todo el vómito”, comentó sin rodeos, provocando una mezcla de asombro y risas entre sus seguidores.

El niño se había dormido temprano, cerca de las ocho, y fue recién dos horas después, cuando Juana fue a acostarse, que notó lo que había pasado. Con la naturalidad que la caracteriza, contó que tuvo que bañarlo, limpiarlo y cambiar todas las sábanas. “Tenía el pelo pegado a la frente con vómito, había hasta en las piernas”, detalló.

Aunque se lo tomó con humor, no ocultó que fue una noche complicada. Ante la situación, decidió no enviar al pequeño al jardín y quedarse en casa para cuidarlo. “Hoy no fue al jardín, me lo quedé para mimarlo y ver cómo sigue”, comentó Juana Repetto, reafirmando su compromiso como madre y su costumbre de contar la maternidad sin filtros.

Sus seguidores ya están acostumbrados a este tipo de anécdotas. No es la primera vez que Juana Repetto comparte momentos difíciles con sus hijos. El año pasado, por ejemplo, vivió una situación igual de inesperada con su hijo mayor, Toribio, que terminó en una visita al hospital tras una cena familiar que no salió como esperaban.

Todo ocurrió mientras comían pizza. En medio de la comida, Toribio comenzó a quejarse de un fuerte dolor en la garganta. Alarmada, Juana Repetto tomó la linterna del celular para revisarlo y notó algo extraño. “Tenía un pinche en la amígdala”, escribió en su momento, acompañando el relato con una imagen.

Finalmente, se descubrió que una rama de orégano se le había incrustado en la garganta, lo que requirió una extracción con anestesia local. A pesar del susto, Juana Repetto supo relatar todo con su toque característico, sumando un nuevo capítulo a su modo descontracturado de hablar de la maternidad.

Cada publicación suya refuerza su rol como referente de muchas madres que agradecen que alguien cuente lo que muchas veces no se muestra: la parte caótica, real y humana de criar hijos.