Donald Trump desmintió a Netanyahu y dijo que en Gaza hay hambre

Mientras la crisis humanitaria en Gaza empeora y las conversaciones de alto el fuego se rompieron la semana pasada, el presidente Donald Trump salió a cruzar a Bibi Netanyahu. Cuando se le preguntó si estaba de acuerdo con Netanyahu de que en Gaza no había hambre, Trump dijo: "Basándome en la televisión, diría que no particularmente porque esos niños se ven muy hambrientos", dijo Trump . Más tarde dijo: "Hay verdadera hambruna en Gaza, no se puede fingir eso".

Trump y sus principales asesores reconocen en privado y públicamente que su estrategia en Gaza no ha funcionado. Pero aún no han decidido si cambiarla o cómo hacerlo."Hamás no quiere entregar a los rehenes. Le dije a Bibi que ahora tal vez tenga que hacerlo de una manera diferente", dijo Trump al comienzo de su reunión con el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, en Escocia.

El viernes sugirió que Israel podría tener que luchar más para eliminar a Hamás, un mensaje que contrasta marcadamente con el de Starmer y otros líderes occidentales que instan a Israel a poner fin a la guerra. Pero también dijo que la situación en Gaza "es un desastre" y enfatizó que los civiles "tienen que recibir comida y seguridad ahora mismo".

Más tarde, en su reunión con Starmer, Trump dijo que había sido muy difícil tratar con Hamás. Afirmó que el grupo terrorista utiliza a los 20 rehenes restantes que mantiene como "protección". Afirmó que Irán intervino en la última ronda de negociaciones y dio "órdenes" a Hamás para endurecer sus posiciones.

"Estoy hablando con Bibi Netanyahu y estamos elaborando varios planes", dijo Trump, y agregó que la situación podría resolverse "muy rápidamente" si no fuera por los rehenes. "No quieres ir atropellando esa área porque eso significa que esos rehenes serían asesinados", dijo Trump.

"Hay algunas personas que dirían, 'bueno, ese es el precio que pagas', pero no nos gusta decir eso. Y no creo que el pueblo de Israel quiera decir eso tampoco", dijo el presidente, y agregó que los israelíes preferirían recuperar a los rehenes antes que obtener "retribución" contra Hamás.

Trump dijo que la opción "más sensata" es abordar la situación a través de "conversaciones y negociaciones", pero que podría no ser posible resolverla "a menos que seas muy despiadado".