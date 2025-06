Julieta Ortega reveló cómo afectó a Palito y Evangelina la internación de su hijo Martín

Con una enorme preocupación, el foco se puso en el estado de salud de Martín Ortega, hijo de Palito y Evangelina Salazar. Se debe a que atraviesa por un delicado problema de salud mental, por lo que su familia debió internarlo contra su voluntad. Ahora que pasaron algunas semanas de este hecho, Julieta Ortega contó cómo se encuentra él y cómo afectó esta situación a su familia.

“Martin vendría hace rato con todo esto pero la familia no puede hacer nada. Es mayor de edad y no quería la internación por lo que no pudieron avanzar. Lo que cambió en esta oportunidad es que cuando sus hermanos llegaron a la casa, él les abrió la puerta", contó Fernanda Iglesias apenas salió a la luz la noticia de que lograron internarlo.

Ahora, Julieta Ortega expuso que su hermano Martín se encuentra recuperándose: “Está mucho mejor, estuve con él el miércoles y estaba muy bien. Está agradecido, necesitaba que pase esto, se está recuperando. Esto recién empieza, es un camino largo, pero creo que fue lo mejor… la mejor decisión. Y fue una decisión nuestra, de la familia. Es algo que muchas veces tiene que pasar”.

“Martín es genial, fue muy manso en ese sentido, es una persona tan inteligente, tan hermosa, buena persona, cooperó desde el primer momento. Lo estaba esperando. Necesitaba que pase esto”, reveló sobre la razón por la que Martín Ortega se dejó ayudar.

Ante esto, había una enorme incertidumbre respecto a cómo le pegó todo esto a Palito Ortega y Evangelina Salazar. Sin embargo, a ellos también les vino bien esto: “Martín está bárbaro, está muy bien, internado en un lugar que nos recomendaron. Él está aliviado y nosotros felices. Mis papás están tranquilos porque ahora saben en dónde duerme su hijo”.

“Nos salió bien, podría haber costado más. El que consume siempre se rodea de gente de mier... se queda solo, rodeado por los 3 gatos locos que están en la misma. Yo creo en los tratamientos largos y en el cambio de vida. Tenés que tirar el teléfono a la mierda y rodearte de gente nueva”, marcó sobre el nuevo objetivo para renovarse y volver a empezar.

“Él tiene mucha gente que lo quiere pero en el último tiempo, no los veía tanto porque la gente que vale la pena, se va, incluso la familia. Ahora todo es tranquilidad y cruzar los dedos para que se cure”, expresó Julieta Ortega sobre su deseo y el de toda su familia por verlo recuperado.