Qué decisión tomó Javier Milei con los feriados de agosto

En el marco del calendario oficial de feriados 2025, el gobierno de Javier Milei tomó una decisión clave respecto al mes de agosto: decretó como día no laborable con fines turísticos el viernes 15 de agosto, generando así la posibilidad de un fin de semana largo para muchos argentinos. Aunque el único feriado oficial del mes —el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín— cae el domingo 17 de agosto, el Ejecutivo decidió aprovechar su potestad para establecer jornadas de descanso adicionales.

Según la Ley 27.399, el feriado del 17 de agosto es trasladable, pero al caer domingo no se modifica su fecha. La normativa contempla traslados sólo cuando estos coinciden con días martes, miércoles, jueves o viernes. Al no estar previsto qué ocurre cuando un feriado trasladable cae en fin de semana, no se aplica el corrimiento de la jornada no laborable, por lo que se mantiene el domingo como fecha de conmemoración.

Ante ese escenario, el Gobierno Nacional utilizó uno de los tres días no laborables "puente" habilitados por ley para fomentar el turismo interno y decretó como tal el viernes 15 de agosto. Esta medida permite a distintos sectores, especialmente el turístico, prepararse para una mayor afluencia de personas durante ese fin de semana largo.

Cabe aclarar que los días no laborables no son equivalentes a los feriados nacionales. La diferencia es legal y económica: según la Ley de Contrato de Trabajo (20.744), los feriados implican el pago doble de la jornada habitual si se trabaja, mientras que los días no laborables son optativos para el empleador. En este último caso, si se trabaja, se abona el salario normal; si no, el trabajador simplemente descansa.

El cronograma de agosto: fechas clave

Viernes 15 de agosto : Día no laborable puente con fines turísticos. No obligatorio; queda a criterio del empleador.

Domingo 17 de agosto: Feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

¿Qué implica esta medida?

La decisión de Milei forma parte de una política habitual en los últimos gobiernos: utilizar los feriados puente para estimular la actividad turística, el consumo interno y la movilidad. Si bien algunos sectores laborales y económicos cuestionan este tipo de medidas por su impacto en la productividad, otros las valoran por sus efectos positivos en las economías regionales.

Para quienes tengan el viernes libre, el fin de semana del 15 al 17 de agosto se presenta como una oportunidad ideal para viajar, descansar o simplemente desconectarse de la rutina.

¿Qué otros feriados quedan en 2025?

Octubre Domingo 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable)

Noviembre Viernes 21: Día no laborable puente Lunes 24: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20)

Diciembre Lunes 8: Día de la Inmaculada Concepción (inamovible) Jueves 25: Navidad (inamovible)



Con estas fechas en agenda, y en un contexto de alta demanda turística interna, la decisión de Milei abre paso a un nuevo fin de semana largo que muchas familias argentinas ya planean aprovechar.