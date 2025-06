“Me maltrató y me mintió": El escalofriante relato de Fernanda Iglesias sobre su exmarido

Fernanda Iglesias se animó a contar los detalles de la polémica situación que vivió con Pablo Nieto, su ex pareja. Se debe a que aseguró que este hombre la maltrató y le mintió en reiteradas ocasiones. Sin embargo, considera que se terminó para ella, por lo que contó las peores cosas que le hizo para exponerlo y que no lo vuelva a hacer.

Agotada con la situación y ya sin más remedio por experimentar, Fernanda Iglesias decidió grabar un video en sus redes sociales para exponer a Pablo Nieto, quien también es el padre de sus hijos. "Ayer sufrí una situación violenta con mi exmarido. Me trató de forra, me maltrató y me mintió”, lanzó aún bastante angustiada por lo que sucedió.

“Me dijo que iba al supermercado y venía a traerme unas cosas, no aparecía, lo llamé y me dijo que estaba trabajando. Le pregunté de dónde salió el trabajo y no me supo dar una explicación lógica... Me terminó pidiendo disculpas, pero no se las acepté”, marcó sobre la última pelea fuerte que tuvieron.

Fue así como expuso bastante enojada que ya nos se encuentra con deseo de tolerar este tipo de mentiras: “No estoy para que me mientan. Me mintió 14 años, no quiero que me mienta más. Me hace daño, es violento para mí”.

“Pasé muchas cosas con él, muchas mentiras y engaños. Me pegó en la calle y lo denuncié. Lo perdoné porque creía en él, pero ahora no sé qué pensar”, expuso con cierto temor por lo que puede llegar a sufrir por ventilar esta situación. Sin embargo, consideró que no puede seguir de este mismo modo, sino que algo debe cambiar.

“Tengo ganas de llorar porque creí que íbamos a tener una buena relación, separados. Estoy triste. Esto fue un engaño, una mentira... Lo estaba esperando porque me tenía que traer comida. Estoy enferma, me duele la cabeza y estoy congestionada”, contó sobre la razón por la que esperaba una ayuda de su parte que jamás llegó.

“Estuve con el nene, se lo iba a llevar a la noche y no lo hizo. Ahora se fue y yo, como una pelotu..., le mandé un regalo. Uno trata de hacer lo mejor de sí. Si el otro es un sorete, es un sorete”, cerró bastante caliente Fernanda Iglesias por cómo actúa su ex pareja.