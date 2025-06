“Luz Roja: Por qué Ángela Torres repite esta frase tras su separación de Rusherking

Luego de confirmar su separación, pese a que se mencionó que se dio en buenos términos, Ángela Torres activó sus redes sociales con algunos mensajes encriptados. Se debe a que comenzó a utilizar la frase “Luz Roja”, por lo que se sospechó si se trataba de un palito para Rusherking o cuál era el significado.

“La separación es muy reciente, hace una semana. Se terminó todo, no hay terceros, lo chequeamos con ellos. Nos confirmaron a nosotros, todavía no salió el comunicado, son novios famosos los dos. Fue decisión de los dos separarse. El motivo, reiteradas peleas, discutían mucho, no se ponían de acuerdo en muchas cosas. En enero de este año se habían separado, lo contamos acá. Volvieron, pero ahora ‘caput’”, contó Ángel de Brito hace unos días sobre el fin del amor.

"El motivo: reiteradas peleas, discutían mucho, no se ponían de acuerdo en varias cosas”, contó el conductor en sus redes sociales. A todo esto, Ángela Torres habló con De Brito sobre Rusherking y resaltó que todo se dio en paz: "'Terminamos super bien y hay mucho respeto', nos dijo ella”.

A todo esto, tras su separación, Ángela Torres activó sus redes bajo el mensaje “Luz Roja”, por lo que muchos pensaron que se trataban de un palito para Rusheking. Es que se barajó la posibilidad de que su comentario tenga que ver con una forma encriptada de marcar una “red flag”, por su relación terminada.

Sin embargo, ante el inicio de su gira, en Instagram la propia cantante explicó: “Luz Roja es una de las canciones del álbum”. Por lo que se mostró en sintonía con su ex pareja, ya que por su lado el cantante también se refugió en su costado artístico para olvidar la relación que no funcionó: “Serio el asunto porque se viene la gira”.

Sumado a esto, Ángela Torres habló con Candela Mazzone, en Bondi Live, mediante un mensaje que la periodista leyó: “Me puso: ‘Holis. Sí, es cierto. Terminamos súper bien y hay mucho respeto entre nosotros, pero decidimos que era mejor estar solos para que no se inventen bol...’. Perdón la expresión, pero lo estoy leyendo textual".

“Estamos los dos bien y seguros con la decisión”, sentenció. Y aclaró que no hubo infidelidades: “No, no, para nada. No los hubo. Fue una decisión entre ambos buscando lo mejor para los dos. Besito y suerte”.