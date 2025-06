Alex Caniggia le dejó un mensaje inesperado a Melody Luz y filtró quién decidió terminar: “Le deseo que…”

Teniendo en cuenta que Alex Caniggia mantiene un personaje en público bastante confrontativo, muchos esperaban que su separación con Melody Luz lo tenga a él como protagonista tirando sin piedad picantes comentarios en su contra. Ahora, salió a hablar y marcó cuál será su postura tras la separación.

Es que no sólo se separó, sino que en cuestión de pocos días su pareja presentó a su nueva pareja, Santiago del Azar, con quien tuvo algunos cruces picantes cuando fueron compañeros en El Hotel de los Famosos. Si bien estaba todo dado para que monte un show mediático del que nos tiene acostumbrados, desestimó esta posibilidad.

Lejos de mostrarse confrontativo, Alex Caniggia consideró que se encuentra en otro momento de su vida: “La separación me hizo bien, ojo. La soltería me refrescó”. Es por eso que rápidamente descartó la posibilidad de transitar por un nuevo romance en el corto tiempo: “Déjenme un poco la soltería, que la estoy pasando bien”

Pero metiéndose de lleno en lo que podría ser un tema complicado para él, le consultaron por el romance de Melody Luz y Santiago del Azar. En este contexto se mostró ameno, por lo que le dejó un mensaje a su ex que sorprendió a todos: “La verdad, no me molesta. Le deseo lo mejor. Que la haga muy feliz, porque la quiero mucho. Siempre va a ser la madre de mi hija y vamos a ser familia para toda la vida”. Y enfatizó en no querer entrar en detalles: “No opino. Nada más que la haga feliz”.

Por si no quedó claro, se deshizo en elogios hacia ella: “Es una madraza. No le pudo haber tocado mejor madre a Venezia”. Asimismo, aclaró que la decisión de tomar caminos separados no fue de él: “Claramente no quería la familia separada. Pero bueno, son cosas normales de la vida”.

Pegado a esta confesión y la sorpresa por cómo actuó ante el fin del amor, aclaró que es consciente de que en otro momento hubiese armado un escándalo, por lo que destacó: “Antes que nada viene mi hija y después todo el resto. Venezia es todo para mí. Desde que soy padre estoy mucho más maduro. Si esta separación me hubiera pasado antes, hubiera reaccionado de otra manera”.