Susú Pecoraro contó por primera vez toda la verdad de su romance con Imanol Arias

Susú Pecoraro quedó grabada en la memoria popular por lo que fue su personaje de Camila, con el que se instaló en los medios en 1984. Allí se topó por primera vez con Imanol Arias, el actor español que hacía del sacerdote Ladislao Gutiérrez. La conexión entre ambos fue tal que incluso hubo rumores de que el romance excedió la pantalla. Ahora, luego de tantos años, se animó a contar la verdad de lo que pasó entre ellos.

“Con Imanol pasaron cosas mágicas. No lo conocía. Ensayaba con María Luisa, que hacía del padre Ladislao, porque no quería que lo conociera antes”, le confesó Susú Pecoraro a Hector Maugeri para Caras TV, recordando sus personajes y la conexión que se vio desde un principio.

Al traer este recuerdo al presente, ella contó cómo fue su primer encuentro: “Cuando finalmente nos conocimos, fue como si nos conociéramos de toda la vida”. Esto los llevó a comenzar a tener encuentros a solas y alejados del ámbito laboral: “Tuvimos un código inmediato. Él me decía que yo le había regalado este país por cómo hablaba de Argentina”.

De este modo, poco a poco se metió en la relación y en los rumores que siempre existieron de que estaban enamorados más allá de sus personajes: “En cada escena lo dábamos todo. Sabíamos que teníamos una responsabilidad tremenda”. A lo que el conductor fue a fondo y contó qué hay de cierto en su romance con Imanol Arias: “Vos mirá la película, está todo ahí. Nos enamoramos, él de Camila y yo de Ladislao. Los besos eran verdaderos. Había que dar todo, el amor es así. Después terminaba y cada uno se iba para su lado”.

Lo que Susú Pecoraro no se esperó era que el conductor tenga un video del actor español para mostrarle. Allí se lo escuchó hablar también de su historia: “Susú sabes lo importante que haz sido en mi vida, y lo importante que fui en la tuya por el encuentro que tuvimos, y a pesar de que luego vivíamos en distintos países y no nos cruzamos nunca más trabajando, yo espero que pase alguna vez. Aprendimos a trabajar juntos, a respetarnos, nos quisimos, jugábamos mucho y eso te lo debo así. (...) Se te quiere y se te extraña”.

Con mucha nostalgia, ella atinó a responderle: “Hay personas con las que siempre vas a tener algo que ver. Imanol es entrañable. No nos vemos nunca, pero cuando nos vemos, nos abrazamos”. Y Maugeri opinó:: “Él habló como si fuera un novio que quedó en el exterior”. Pero la actriz mantuvo el secreto: “Que se haga cargo él de lo que le pasa. Él siempre cuenta lo que le pasó a él, yo cuento lo que me pasó a mí”.

“Dice que se enamoró de vos”, aclaró el conductor. Por lo que Susú Pecoraro hizo una confesión pero no la que todos esperaban: “Él dice que se enamoró de mí, me lo dijo. Pero yo me enamoré de Ladislao, no de Imanol. Aún en ese momento”.