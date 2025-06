Melody Luz explotó contra Alex Caniggia dio detalles de sus infidelidades

Desde que Melody Luz y Alex Caniggia anunciaron su separación, quedó más que en claro que no había sido en "buenos términos". Es que desde ese momento, desde un lado y del otro comenzaron a tirarse munición pesada, y en las últimas horas, la bailarina hizo un largo descargo en un programa de televisión, en donde reveló las infidelidades del padre de su hija, como así también la violencia psicológica que ejercía sobre ella.

Lo hizo en el móvil de Infama, y en primera instancia, reveló que su noviazgo (de poco más de dos años) llegó a su fin el día que ella decidió revisarle el celular a su ex pareja, ya que encontró conversaciones eliminadas con una mujer llamada Ivana Capialbi.

“Yo creo que me comí un poco de esa mentira que me vendió a mí y que gracias a mí le vendió al mundo que era un padre de familia, que respetaba a su familia. (…) Digo, a tu mujer no le faltas el respeto estando embarazada”, arrancó diciendo la joven y luego agregó: “Yo entiendo que te pueden gustar otras personas, pero sentate y decímelo. Yo también estoy buenísima y puedo hacer lo que se me cante. Dame la libertad de hacerlo, ¿por qué lo haces vos solo? Pero bueno, la mayoría de los hombres no tienen los huevos de sentarse en frente de su mujer y decirle la verdad”.

Si bien aparecieron varios nombres de famosas en la escena, Melody fue letal y aseguró que Alex "le escribió a todas, hasta a amigas mías, es un asco”. Como si fuera poco, confió que en una oportunidad, una “señora” se comunicó con ella porque, tras ir al programa que conducía en ese entonces, el hijo del "Pájaro" le habría pedido una foto de sus pechos. “A una señora que fue a su programa y yo estaba embarazada de tres meses, ¿se puede ser tan asqueroso?”, siguió.

En tanto, cuando le preguntaron si sufrió violencia de parte de él, la bailarina explicó: “Físicamente no, jamás. Psicológicamente... hubo días que le decía ‘che, no me digas esto porque me hace mal’”, manifestó Melody, para luego dar un ejemplo: "Yo escuchaba que su mamá me trataba de ‘negrita’, y al otro día él también me decía ‘negrita, vení para acá’. A ver, me lo están diciendo de una mala manera, no es que me lo están diciendo cariñosamente, desde alguien que es de tu familia. ¿Por qué te pensás que me va a sonar gracioso que me digas así?”.

Por último, le consultaron sobre la fortuna de Caniggia y la joven nuevamente lo liquidó: “Yo siempre pagué la mitad de todo”. Como si fuera poco, la artista aseguró que Caniggia no le pasa dinero para mantener a la hija que tienen en común.