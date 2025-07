Procesaron a Alberto Fernández por corrupción en la causa de los seguros estatales

El juez federal, Sebastián Casanello, dictó el procesamiento del expresidente, Alberto Fernández, en el marco de la causa conocida como “Seguros”, por presunta incompatibilidad en el ejercicio de la función pública durante su gestión.

La decisión judicial se basa en la investigación que reveló un esquema de contratación de seguros a través del Banco Nación, con la participación de intermediarios privados vinculados al entorno del exmandatario. Entre los procesados también figuran María Cantero, exsecretaria de Fernández, y su esposo Héctor Martínez Sosa, un broker del sector asegurador señalado como beneficiado directo del esquema.

Según fuentes judiciales, un informe clave de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) permitió avanzar en la causa. El documento, según trascendió, “demuestra la íntima vinculación de funcionarios públicos con empresarios privados” involucrados en las contrataciones.

El caso gira en torno al decreto firmado por Fernández durante su presidencia, que estableció la obligatoriedad para todos los organismos del Estado de contratar seguros únicamente a través de Nación Seguros S.A., una empresa subsidiaria del Banco Nación. La medida, según la investigación, habría favorecido el accionar de brokers allegados al expresidente, generando beneficios económicos indebidos.

Al ser citado a declarar en los tribunales de Comodoro Py, Fernández presentó un escrito en el que negó las acusaciones:

“No comprendo los cargos que me formulan”, sostuvo, y argumentó que el decreto no fue de autoría exclusiva suya, sino que contó con el impulso de organismos como el Ministerio de Economía, la Superintendencia de Seguros y Nación Seguros.

“Fue una decisión política orientada a mejorar la eficiencia del sistema asegurador del Estado. No debe ser objeto de judicialización”, aseguró.