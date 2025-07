Cuál es la estrategia de la China Suárez para instalarse en Turquía y cómo está su relación con Vicuña

La China Suárez volvió de Turquía luego de allanar el terreno, hacer un reconocimiento de campo y convencida de que allí podrá vivir junto a sus hijos. En este contexto, al retornar al país, habló sobre el plan que tiene pensado para acompañar a Mauro Icardi mientras desempeña su carrera en Galatasaray. Además, habló sobre Benjamín Vicuña luego del escándalo y reveló si mantiene conversaciones con él.

La semana pasada, la China Suárez viajó a Turquía con Mauro Icardi y comenzó a pensar cómo será su vida allí junto al futbolista. En este contexto, trató de ambientar todo para poder llegar a aquel país junto a sus hijos, pensando en la posibilidad de vivir todos juntos en aquel país.

Al volver, los medios la esperaron y ella llegó deslizar algunos detalles de cómo es que planea instalarse en Estambul con esta dificultad de que sus hijos tengan sus vidas armadas en Argentina y con sus padres negados a que ella pueda llevárselos.

“¿Cómo es Turquía para vivir? ¿Te gusta el lugar para asentarte allá?”, fue una de las primeras preguntas que le lanzaron a la China Suárez mientras intentaba avanzar con sus valijas. En este contexto, aclaró que su plan es vivir viajar y mantenerse en ambos países: “Me encanta Turquía. Será un ir y venir, obviamente”.

Más allá de esto, habrá que ver si Mauro Icardi logra cumplir con las exigencias que le planteó, ya que Juan Etchegoyen reveló que le pidió vivir en otro hogar: “La realidad es que Maurito se la está mandando de nuevo y te voy a explicar por qué. La China Suárez le hizo un pedido a Maurito y Maurito se lo hizo al club. A mi me cuentan que Eugenia le dijo a Mauro ´no quiero estar donde viviste con Wanda, con tu ex´. Ellos viven en una casa del barrio exclusivo de Estambul llamado Gogturk y Eugenia no quiere vivir más ahí“. Más allá de este rumor, ella no hizo comentarios al respecto.

Sobre lo que sí habló de forma directa es de Benjamín Vicuña. Se debe a que ella lanzó un fuerte comunicado hace unas semanas desatando un verdadero escándalo entre ellos. Desde ese momento la buena onda se cortó. Ahora, le consultaron si volvieron a hablar, pero su respuesta fue contundente y sin ánimos de entrar en detalles.

"Con Benjamín Vicuña no hablé, están hablando los abogados”, lanzó tajante la China Suárez para dejar en claro que luego de detonar la bomba su vínculo es prácticamente nulo. Sobre todo por parte del actor que quedó dolido al escucharla hablar sobre sus supuestas “adicciones”.