Jorge Rial confesó si tiene planeado volver a trabajar con Luis Ventura en un futuro cercano: “Lo quiero”

Hace años que la amistad entre Jorge Rial y Luis Ventura llegó a su fin, por lo que siempre causa curiosidad en qué estado se encuentra su vínculo. Si bien jamás volvieron a llevarse bien, hay momentos de paz y de guerra. En esta ocasión, el conductor de Argenzuela tomó la palabra y contó si entre sus planes se encuentra la posibilidad de volver a trabajar juntos.

La pelea entre estos ex amigos no fue una cuestión típica de una amistad que se rompe, ni mucho menos una cuestión simple, ya que incluso se enfrentaron en causas judiciales. Ante esto, Jorge Rial habló sobre cómo está su relación en la actualidad y qué tantas probabilidades existen de volver a verlos juntos en un programa.

Se debe a que el conductor de Argenzuela comenzó un nuevo programa de streaming con Viviana Canosa: Revueltos. En medio de las repercusiones, habló con A la Tarde, en donde le preguntaron por su relación con Luis Ventura y la posibilidad de invitarlo al ciclo. “No tengo pensado invitar a nadie, pero si vos me decís si lo invitaría... ¿y por qué no?”, contestó marcando que superaron la etapa crítica.

Tanto es así que aclaró que las cosas están bien más allá de lo que los separó en un principio: “No tengo nada en contra de él. Al gordo lo quiero, más allá de cualquier cosa”. Sin embargo, le bajó el pulgar a la chance de empezar un programa juntos: “En la estructura no tenemos pensado traer a nadie”.

“La otra vez nos encontramos, pero de pedo, porque era la librería de la vuelta del canal. Hoy no habría drama. No sé de qué hablaríamos, pero algo se nos ocurriría", contó sobre que hubo encuentros amenos entre ellos y sin ningún tipo de pelea, algo que hace algunos años no podría hacer ocurrido.

Y cerró hablando sobre el motivo de sus diferencias: “Me molestó el tipo de denuncia, que haya puesto a una de sus hijas como referencia de la denuncia, como que yo estaba haciendo un aprovechamiento, cuando él sabe lo que yo he luchado por esa persona”.