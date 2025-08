Marley volvió a la televisión con el estreno de la nueva temporada de Por el mundo, su programa de viajes que ya es un clásico y que esta vez contó con la presencia especial de Susana Giménez como primera invitada. La aventura comenzó en Turquía, un país que está en el centro de la atención por el llamado “Wanda gate”.

El domingo, Telefe armó una competencia fuerte con la película Elijo creer, que relata la intimidad de la Selección Argentina campeona del Mundial de Qatar 2022, y que logró un piso de 8 puntos de rating. Sin embargo, el programa de Marley logró superar esa cifra con creces.

Durante el recorrido por Estambul, Susana y Marley visitaron sitios emblemáticos como el Gran Bazar, donde la diva no pudo resistirse a comprar varios artículos. También pasearon por mezquitas, disfrutaron de un café turco en un mirador imponente y revivieron una vieja polémica sobre un tapado que usó María Julia Alsogaray en la serie de Carlos Menem. Sobre esto, Susana comentó: “Hace 40 años de esto, la verdad es que ya estoy confundida. No sé por qué ella decía que era suyo, no voy a soportar que diga eso cuando no estaba”.

El estreno fue muy bien recibido y alcanzó los 11 puntos en la primera media hora. Luego, Marley y su hijo Mirko visitaron un Hammam para hacer un ritual de bienestar y recorrieron parte del aeropuerto de Estambul, uno de los más grandes del mundo. En la visita a la mezquita de Santa Sofía, tuvieron que comprar pañuelos y pantalones largos para cumplir con el protocolo de vestimenta, algo que generó momentos divertidos.

El programa logró un pico máximo de 14,6 puntos, liderando la franja horaria y sorprendiendo a la audiencia. Además, anticiparon que en próximos capítulos entrevistarán a Halit Ergenç, famoso por su papel de Onur en la serie turca Las mil y una noches, que marcó un antes y un después en las ficciones turcas a nivel mundial. Cabe destacar que Ergenç fue recientemente condenado en Turquía a prisión en suspenso por falso testimonio, un dato que seguramente dará un condimento extra a la entrevista que se emitirá el viernes a las 22:30.

En medio del escándalo mediático que rodea a Wanda Nara, el programa también adelantó una nota con Mauro Icardi, donde el futbolista apareció relajado y bromista sobre la relación de su hija con Mirko. Sin embargo, solo se mostró un adelanto, lo que generó enojo entre los televidentes que esperaban la entrevista completa y manifestaron su descontento en redes sociales. La marca más alta de la noche fue de 14,8 puntos, una cifra muy destacada para un domingo.

Para esta nueva temporada, Marley planea viajar con otras figuras famosas como Vero Lozano, Momi Giardina, Flor Jazmín, Charlotte y Alex Caniggia, Karina Jelinek, Flor de la V, entre otros. Los destinos que recorrerán incluyen países impresionantes de Asia como China, Vietnam, Tailandia, India, Corea y Japón, prometiendo así una temporada llena de paisajes impactantes y momentos únicos.