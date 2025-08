Pampita confesó por qué terminó con Martín Pepa y habló de la posible reconciliación con Benjamín Vicuña

Tras unos pocos meses de relación y varios viajes compartidos, Pampita y Martín Pepa le pusieron fin a su historia. El romance, que se mantuvo alejado del escándalo, terminó sin grandes sobresaltos, aunque las versiones no tardaron en aparecer. En las últimas horas, la modelo rompió el silencio y explicó qué fue lo que realmente pasó. Pero eso no fue todo, ya que decidió enfrentar los rumores de una posible reconciliación con Benjamín Vicuña.

En diálogo con Infama, la modelo contó que la separación no fue por una pelea ni por una crisis puntual. Más bien, se trató de una decisión tomada con madurez, tras notar que el vínculo no tenía la fuerza necesaria para proyectarse. “Si funciona, funciona, y si no, está todo bien”, comentó, con su estilo relajado.

Durante los ocho meses que estuvieron juntos, la distancia fue parte del día a día, ya que él pasó mucho tiempo en el exterior y ella en la Argentina. Sin embargo, Pampita descartó que eso haya sido un problema determinante. “No creo que haya sido la distancia. Las cosas prosperan si hay el amor suficiente”, sentenció, dejando entrever que faltó esa chispa que sostiene lo demás.

Ya de regreso en Buenos Aires, y todavía con algo del aire de Ibiza encima, la conductora también se refirió al otro gran tema que la persigue cada vez que aparece su ex en escena. Es que en los últimos días se desataron los rumores de una posible reconciliación con Benjamín Vicuña. Es que el actor fue uno de los presentes en el cumpleaños de Anita, y eso alcanzó para que volvieran las especulaciones.

Fiel a su estilo directo, Pampita fue contundente y cortó de raíz la posibilidad: “Me parece una falta de respeto, porque él tiene a su pareja, que lo estén insinuando solo porque vino al cumpleaños de mi hija”. Sin rodeos, aclaró que no hay nada oculto, sino una decisión compartida de mantener una buena relación por el bienestar de sus hijos.

Además, explicó que la presencia de Vicuña en ese tipo de eventos ya es una costumbre: “Va a seguir viniendo a los cumpleaños de mi hija, soltero o en pareja, porque sus hijos quieren mucho a mis hijos”. Para ella, los encuentros familiares no son una excepción, sino parte del acuerdo que eligieron construir.