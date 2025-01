El rionegrino Martín Ku, ex GH, reveló que le fue infiel a su expareja

Desde hace un tiempo, el rionegrino Martín Ku, ex participante de Gran Hermano, era blanco de los periodistas chimenteros, ya que aseguraban que la relación con Marisol, la joven que se presentó como su novia en el reality, estaba rota.

De esta forma, en los últimos días, Laura Ubfal aseguró que la pareja se había separado, por una serie de "mentiras y humillaciones".

"Separación definitiva entre Martín Ku y Marisol. Estoy hablando con una persona que es núcleo de la pareja y me dice: muchas mentiras seguidas, humillaciones y falta de trabajo porque ahora Martín no va a trabajar más con Marisol... Me cuentan que el estado emocional de ella es complicado, está realmente muy triste. Es una separación definitiva, con mentiras y traiciones", expresó la chimentera, al tiempo que agregó que Arturo, el perro que adoptó el "hermanito" en el reality, está con él.

Con esta información en el aire, "El Chino", quien está al frente de un stream junto a algunos de sus ex compañeros del programa, confirmó su separación y hasta reconoció que le fue infiel a su expareja.

Marisol fue clave en la campaña del Chino en el reality.

"Ya no estamos más juntos. Nosotros venimos mal hace bastante tiempo, siempre fue falta de comunicación. Y bueno, yo me mandé un montón de cagadas. Básicamente le fui infiel", indicó sin dar muchas vueltas, y luego siguió: "De mi parte estuvo demasiado mal, me puse muy triste y angustiado, porque obviamente perdí a una persona muy importante para mí".

"De todas formas, la relación ya la quería terminar hace mucho tiempo, pero nunca tuve los huevos para hacerlo. Se lo traté de decir de muchas maneras, como hablando de que no era feliz, pero nunca pude ser lo más directo posible", continuó su revelación el "hermanito".

En tanto, y siendo muy duro consigo mismo, manifestó que fue "una mierd... de persona". "Lo sé, en privado le pedí disculpas. Ella lo quiso llevar a lo público, así que obviamente le voy a pedir disculpas en público también", expresó, entendiendo las reglas del juego.

Por último, confió que lo que desató la crisis fue que Marisol lo atrapó enviándose mensajes con otra mujer. "Me encontró mandándome mensajes por redes sociales. Igual eso sigue siendo traicionar a la otra persona. Era calentura", cerró