La amenaza de Maxi López a Mauro Icardi tras los chats filtrados con Wanda Nara: “A ver si se anima…”

La novela del verano sacó una nueva temporada, esta vez con la inclusión de Maxi López como actor secundario. Se debe a que la ex pareja de Wanda Nara se metió en la trama para defenderla y advirtió que siempre supo lo que iba a suceder. Es por eso que fue a fondo y le apuntó a Mauro Icardi, su ex amigo, por su comportamiento.

Es que en las últimas horas se filtraron varios chats de Mauro Icardi insultando y hablando mal sobre Maxi López en diálogo con Wanda Nara. Ante esta situación, al llegar a Argentina, los medios fueron a buscar la palabra del ex futbolista y no temió a la hora de amenazar a su ex amigo.

Una vez llegado al país, desde LAM y Puro Show se acercaron a dialogar con el ex futbolista, por lo que comenzaron consultándole por la situación de su ex y sus hijas, a lo que aludió no saber nada al respecto. Es por eso que anunció que había llegado para ver a sus hijos y que ese era su único foco.

uD83DuDCE2 La palabra de MAXI LÓPEZ en pleno escándalo



uD83DuDCAC "Estoy acá por mis hijos"

uD83DuDCAC "Viste cómo cambian las cosas, al final se ve la verdad"

uD83DuDCAC "Mauro nunca me quiso enfrentar, tenemos una charla pendiente a ver si se anima"



Sin embargo, fue inevitable no consultarle por el escándalo que atraviesa Wanda Nara contra Mauro Icardi, por lo que él sólo atinó a enfocarse en lo suyo. Es por eso que respondió que es decisión de ellos entrar en esta polémica: “Bueno, no pasa nada, cada uno vive el calvario que quiere vivir”.

Al ver que todas las preguntas estaban dirigidas al accionar del futbolista, sobre todo luego de los chats en donde lo insulta sin tapujos, Maxi López dejó en claro que sus intenciones no son opinar sobre todo lo que está ocurriendo: “No me interesa lo que hace (Icardi). Lo que él diga o haga, es cosa de él. Hay que ver si las chicas quieren estar con él. Mi relación con Wanda está súper tranquila. Pasamos un momento en familia”.

En este contexto, el notero Alejandro Castelo tomó la postura de preguntar lo que todos quieren saber, sobre todo luego de lo que popularmente se conoce como la “icardeada”: “¿Alguna vez le pudiste decir a Mauro las cosas que pensás?”.

Ante esta pregunta el tono de Maxi López cambió, a tal punto que incluso se lo notó molesto y llegó a tratarlo de cobarde: “No, porque nunca me quiso enfrentar, nunca quiso hablar”. Y cerró con tono amenazante: “Tenemos una charla pendiente, a ver si se anima”.