Los chats de Mauro Icardi destrozando a Wanda Nara y un famoso programa: “Ese trabajo de mierd…”

Si algo le faltaba a la novela de Mauro Icardi era meterse con uno de los programas más exitosos de la televisión argentina. Es que desde LAM filtraron nuevos chats del jugador en donde no sólo le baja el precio al trabajo de Wanda Nara, sino que también a un programa prestigioso de gran producción.

Cumpliendo con lo que fue su adelanto, respecto a que cuenta con varios chats de Mauro Icardi, Ángel de Brito comenzó a ventilarlos. En esta ocasión, no sólo se pudo ver su guerra con Wanda Nara, sino que también tuvo el valor de hablar mal sobre uno de los programas más exitosos de Telefe.

En este contexto, Ángel de Brito expuso cómo el futbolista le bajó el precio al trabajo de la conductora en lo que era su desafío de llevar a cabo Bake Off: “Mauro le dice a ella cuando intenta reconquistarla ‘por tu prioridad de un trabajo de porong…, de un trabajo de mierd…, innecesario, te la das de viva”.

Pero eso no sigue ahí ya que tras bajarle el precio a este exitoso programa se encargó de exigirle que a su ex que no debía trabajar, sino que le tocaba hacerse cargo de su familia: “‘¿Querés que te siga nombrando tus faltas de respeto? Tengo millones. En vez de estar acá, con nuestros hijos, en nuestra casa, disfrutando de nuestra vida, estás pelotud… en Argentina con esos programas'”.

De este modo, el conductor de LAM expuso más: “Como ella no le contesta, arranca con ‘te puedo cerrar el ort… bien cerrado con cada tema que toque, te voy a destruir, tengo repertorio para destruirte’. Veinte veces le dice eso. ‘Hace rato te vengo probando, tengo un montón de pruebas’, y así todo el tiempo”

Más allá de las crudas amenazas, el conducto reconoció que hay momentos en los que se calma: “Hay partes en donde está más dialoguista, más seductor, pero de lo que le habla permanentemente es de la familia y de los hijos. Que quiere volver, ‘los momentos lindos’. Le dice que no abandone eso por un trabajo, por un ‘reality de porquería’. Así es todo el tiempo y ella le dice ‘a partir de ahora yo me quedo en la Argentina, chau’. ‘Olvidate de mí, andá al psiquiatra’. Le dice veinte veces ‘sos un enfermo’ y ‘hasta que no te trates, no puedo hablar con vos’”.

Por último, cerró dejando en claro que hasta hace pocos meses Mauro Icardi tenía la intención de seguir su romance con Wanda Nara: “‘¿Podés darnos una oportunidad así se terminan los circos que hay armados gracias a que le das de comer a cualquier?’. Lo que le dice Wanda es ‘no me voy a ir de la Argentina, no quiero pelear más’. En ese momento él le responde ‘te pedí hasta mayo y después nos organizamos donde se te cante, en el fin del mundo si querés’. Como que iba a dejar todo y esto Wanda muchas veces lo dice. Nadie le creía que iba a abandonar el fútbol, el club, pero está escrito por él en los mensajes. Vaya a saber si después iba a ser cierto".