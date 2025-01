La preocupación de Marley por el problema de salud de Milenka

Mientras aguarda por los papeles que le permitan retornar a la Argentina con Milenka, Marley se encarga de su pequeña hija recién nacida. Sin embargo, no todo es alegría para el conductor. Se debe a que en las últimas horas la pequeña presentó algunos problemas de salud y reconoció que lo invadió la preocupación.

Sucede que Marley se instaló en Estados Unidos para llevar a cabo solo la crianza de su hija Milenka, por lo menos hasta recibir los papeles para retornar al país. Ante esto, en su labor como padre, fue inevitable no preocuparse ante algunos de los problemas que presentó su hija.

Tal y como viene haciendo desde que nació, expuso la situación en sus redes sociales para recibir consejos y el apoyo de su público en estos momentos más complicados. Es por eso que subió un video junto a la pequeño y contó los problemas que atraviesa: “¡Noche un poco más difícil! ¡Dormimos poco!”.

Asimismo, relató cuál fue el problema de salud que no les permitió descansar con normalidad: “Son las 4 de la mañana. Haciendo un poco de masajitos en la panza. Parece que estamos ante un caso de estreñimiento, ¿no es así?”.

Sin embargo, más allá de este problema con Milenka, Marley confesó que sabía cómo tratarlo, ya que su hijo mayor padeció el mismo problema: “Con Mirko me había pasado, le dimos un poco de jugo de ciruela y se pasó todo”. Tanto es así que horas más tardes confesó que la situación crítica ya había quedado en el pasado: “Cambiamos los pañales y ya está. Zafamos del jugo de ciruela. Igual creo que es a partir de los tres meses. Vamos a verlo con el pediatra, estamos bien”.

De este modo, estos no son los únicos problemas que atraviesa Marley, ya que en los últimos días decidió mudarse del hotel y esto terminó resultando una complicación debido a su soledad: “Mudanza del hotel a una casa alquilada hasta lograr los papeles para viajar. Nadie me ayudaba y tenía mamaderas, pañales, la ropa de ella y mi ropa, y a Milenka que justo se despierta. Igual con humor todo se puede superar”.

“Estamos haciendo el check out para ir al departamento, que finalmente se liberó, porque lo tenían alquilado. Otra vez tengo que hacer todo yo. Eso que hay un hombre en la recepción pero me dijo que no tienen servicio de ayuda, conserjería ni nada”, expuso sobre cómo se las arregla solo con cada complicación.