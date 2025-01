Tensión: Marley reveló quiénes son las dos famosas que se disputan el madrinazgo de Milenka

A poco del nacimiento de Milenka, Marley comenzó a tener los primeros problemas. Pero nada tienen que ver con la salud de ella, sino que con la elección de su madrina. Se debe a que el conductor está entre dos famosas del mundo del espectáculo, por lo que contó de quiénes se trata y cómo atraviesan esta situación.

Es que Marley contó que aún no define quién será la madrina de Milenka, ya que se encuentra entre Flor Peña y Lizy Tagliani: “No decidí mucho, en realidad, sobre los padrinos. El padrino es David, uno de mis mejores amigos, o Federico. Pero también podrían ser los dos. En cuanto a las mujeres, están Lizy (Tagliani) y Florencia (Peña). Si fueran cuatro, sería más fácil”.

Para colmo, el conductor confesó que ambas estrellas de la farándula se toman esta decisión como una competencia: “Lizy está como en una especie de competencia porque ella piensa que tiene que ganarle el puesto a Florencia. Entonces, me manda un montón de cosas diciendo: ‘Me tenés que elegir a mi por esto, por esto y por esto...’”.

Sin embargo, Marley aseguró que la disputa entre Lizy Tagliani y Flor Peña es divertida y sin malicia: “Es tan graciosa ella, siempre me manda este tipo de cosas. Y Flor también me llamó, me llamaron un montón de famosos. Los Montaner también. Ricardo siempre está, Mau Montaner, también Ricky... Todos estuvieron súper presentes”.

Por otra parte, el conductor habló sobre cuándo podrá volver al país con su hija, por lo que mencionó la importancia de tener paciencia: “Acá no todo es tan rápido como en Argentina, donde podés tener el pasaporte el mismo día. Si pagás el trámite más caro, que creo que es alrededor de 100 dólares, los papeles están listos en dos semanas”.

Es por eso que Marley explicó cómo es el proceso de espera: “Tengo que esperar que en Oklahoma emitan el certificado de nacimiento, que sería en Tulsa. Luego debo ir a Oklahoma City, que está a dos horas, para que le pongan la estampilla de La Haya y sea legal en todo el mundo”.

“Después de eso, tengo que sacar el pasaporte en Dallas, que está a tres horas de aquí. Es un proceso, pero creo y espero que en una semana y media o dos ya podamos regresar”, contó con esperanzas Marley.