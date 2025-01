¡Se supo! Quién será el próximo eliminado de Gran Hermano

En la antesala de lo que será una nueva gala de eliminación, se filtró quiénes son los jugadores que tienen más chances de abandonar la casa de Gran Hermano. Es que las encuestas no fallan y se pudo percibir quién tiene todo dado para abandonar el juego esta misma noche.

Sucede que Gran Hermano atrae la atención de todos, por lo que el público con su voto elige qué quiere ver dentro de la casa. Es por eso que, ante el deseo de sacar a quienes menos juegan, se armó una nueva placa positiva, en la que se da un voto de confianza para que pueda seguir adelante.

uD83DuDC41? Votás para que se quede CARLOS? #GranHermano — fefe (@fedeebongiorno) January 17, 2025

De esta manera, desde la cuenta de Twitter de Fede Bongiorno, quien no sólo es uno de los twitteros más reconocidos del reality, sino que también es productor de LAM y tiene su programa en Bondi Live. Ante esta popularidad, le permite tener en sus redes el mayor indicio de lo que sucederá.

Es que si bien los porcentajes pueden variar, por lo menos en esta edición de Gran Hermano, sus encuestas no han fallado. Es decir que siempre se fue del reality la persona que fue señalada en estas encuestas que aparecen en sus redes sociales. Es por eso que se supo a quién le tocará abandonar la casa ahora.

uD83DuDC41? Votás para que se quede JUAN PABLO? #GranHermano — fefe (@fedeebongiorno) January 17, 2025

Ahora, la situación está peleada entre dos jugadores, que serían los menos votados. Sucede que Juan Pablo y Carlos son los que reciben la menor cantidad de apoyo por parte del público. Es por eso que todo parece indicar que tienen las horas contadas dentro de la casa.

Sin embargo, a la hora de hilar fino, Juan Pablo sólo tiene un apoyo del 5%, mientras que Carlos apenas araña el 6%. En este contexto, uno de ellos será el eliminado de Gran Hermano. Habrá que ver si se vuelve a cumplir la predicción de estas encuestas, ya que hasta el momento no fallaron.

Otra persona que puede llegar a correr riesgo es Martina, quien también viene de ser una de las últimas en ser rescatada de la placa positiva. Sin embargo, los cañones apuntan a Juan Pablo, quien en las últimas horas acusó a la producción de mostrarlo como una persona aburrida: "Para mi no me están favoreciendo como me muestran, yo creo que juego bien. No considero que estoy en un cumple".