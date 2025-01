La millonaria joya que perdió L-Gante en el mar y el reencuentro con Wanda Nara

Previo a que Elián "L-Gante" Valenzuela y Wanda Nara fueran vistos en un boliche, lo cual indicaría que estarían viviendo un romance oculto, el cantante movilizó por completo a Mar del Plata, luego de perder en el mar valiosa joya.

Según contó el artista, su desgracia se dio mientras grababa un videoclip sobre un jet ski, cuando los propios movimientos del mar se llevaron su preciado medallón.

”Estaba filmando un videoclip con una moto de agua, chapuzón y bloom, se me desprendió la cadena y quedó. Lo que el agua se llevó por ahí“, relató L-Gante con su clásica ironía, para contrarrestar el mal momento, en un programa de televisión.

En tanto, en otro ciclo agregó: "Hay un tesoro de parte de L-Gante, así que le encargo... Quien lo encuentre... Si tiene ganas, me lo devuelve”.

Si bien en un momento se habló que la joya, la cual tiene un diseño especial para el músico, con la frase "Directo del Barrio", pesaba alrededor de medio kilo, L-Gante compartió en sus historias de Instagram un posteo que informaba que el medallón pesa unos 100 gramos.

Actualmente, cada gramo de oro valdría aproximadamente 140 mil pesos, por lo cual ese medallón costaría unos 14 millones de pesos (si pesará medio kilo, valdría unos 70 millones de pesos).

Ante esto, los cientos de veraneantes que tiene la costa bonaerense no tardaron en ponerse a buscar el medallón, o bien, prestarle más atención a los residuos que el mar deposita en la arena.

¿Qué pasa con Wanda?

La noche del sábado, la empresaria sorprendió a todos los presentes en Cherry, un boliche de Don Torcuato, sitio en el que L-Gante brindó un multitudinario show. Allí, con una gorra negra cubriendo parte de su rostro, siguió el espectáculo desde las sombras, y no dudó en cantar a los gritos los temas del joven.

Esta situación no pasó desapercibida y fue filmada por los fanáticos, y para llamar la atención de todos, el propio músico lo compartió en sus redes, gesto que indicaría que entre ellos aún existe el amor.

“Ayer estuve con Wan, me fue a ver al segundo show. Yo tuve dos shows por la noche de ayer, y el último fue en Cherry. Sí, me estuvo haciendo el aguante ahí y yo bendecido por el apoyo", expresó L-Gante en una entrevista con TN, y luego siguió un tanto más reflexivo sobre su la relación que tienen: “Ella me dejó por algún motivo. Y yo, bueno, planifiqué mis ideales, ¿no? Y también así lo seguí. Pero todo bien, todo en orden. Mantenemos una relación, un vínculo sano, de buena onda, amoroso, de amistad, se podría decir también”.

Sin embargo, el joven fue por más y dejó en claro que aún siente mucho amor por Wanda: “Quizás también puedo creer en que pueda volver a estar junto a ella en pareja”.

En tanto, la mayor de las Nara aún tendría sentimientos por el músico, ya que compartió una historia entrenando, con una canción de L-Gante de fondo, la cual luego fue reporteada por Elián.