Y finalmente pasó: L-Gante se cansó del circo mediático y dejó a Wanda Nara

Cuando parecía que Wanda Nara había encontrado el amor en L-Gante luego de su relación fallida con Mauro Icardi, este domingo por la tarde, la mediática y el cantante anunciaron que todo llegó a su fin.

Fue a través de historias de Instagram en donde dejaron dos mensajes completamente diferentes. Es que mientras la empresaria dejó entrever que su separación con Mauro Icardi complicó su relación con Elián Valenzuela, el cantante de "Cumbia 420" escribió entre líneas que se hartó que su pareja este pendiente de todo lo relacionado a lo que ocurría con el futbolista, la China Suárez y los gastos que llevaban a cabo, descuidándolo por completo.

“Hoy nuestros caminos se separan, para cuidarnos y focalizarnos en nuestro trabajo y nuestra familia. Mi situación judicial compleja y dolorosa me hizo tomar esta decisión, hoy mis hijos me necesitan y mi tiempo está totalmente abocado a ellos", escribió la conductora, junto a una imagen en la que se ven las manos de ambos entrelazadas.

La historia que compartió Wanda Nara.

En este sentido, la empresaria viene de denunciar extorsiones y amenazas por parte de su expareja, al tiempo que también lo acusó de no pasarle la cuota alimentaria y dar de baja la obra social. Asimismo, también estaba muy preocupada por la casa que Icardi supuestamente había comprado en Nordelta, y que estaba compartiendo con la actriz.

Pese a todo esto, L-Gante no fue tan sutil y con un mensaje dejó en claro que se cansó del "circo mediático". “Esta novela ya fue, termínenla sin mí”, escribió el músico junto a un emoji de unas manos haciendo el gesto de un corazón y luego agregó junto a foto con Wanda en Disney: “Si se les ocurre preguntar, no busco, ni me hace falta dar aclaraciones ni explicaciones”.

El posteo de L-Gante.

Horas antes de este comunicado, Elián había dejado algunas pistas de su nuevo estado civil. Puntualmente, compartió dos mensajes: uno que decía: “Busquen con quién progresar, no con quién perder el tiempo" y “Si me tengo que alejar de medio mundo para evitar malos ratos y ser feliz, lo haré. Mi paz mental ya no es negociable”.

Asimismo, la periodista Karina Iavícoli reveló que las cosas en la relación no marchaban para nada bien y que incluso él estaría barajando la posibilidad de cortar la relación.

“Wanda habría entrado en una crisis con L-Gante el fin de semana y habría querido intentar volver con Mauro Icardi”, expuso Karina Iavícoli haciendo alusión a que no logró resistir los impulsos del futbolista que le pedía encarecidamente una nueva oportunidad.

Es por eso que marcó que esta cuestión es lo que habría hecho que L-Gante comenzara a abrir los ojos y poner en duda qué tantas ganas tiene Wanda Nara de estar con él: “No están separados pero sí en crisis. Me dijeron que L-Gante la ve demasiado atenta a lo que pasa entre la China y Mauro y eso le molesta a él”.