Escándalo: Cande Tinelli y Coti Sorokin se separaron a menos de un año de casarse ¿qué pasó?

En febrero del 2024 Cande Tinelli y Coti Sorokin pasaron por el altar para dar el sí y unirse en un matrimonio para toda la vida. Por lo menos ese es el compromiso que habían asumido cuando pasaron por el altar. Es que a la hora de iniciar el matrimonio las cosas no marcharon para nada bien, a tal punto que decidieron romper con su relación.

Cuando una persona decide casarse es porque se imagina toda la vida acompañando a quien eligió. Sin embargo, no siempre el matrimonio les sienta bien a todos. Eso es lo que habría ocurrido entre Cande Tinelli y Coti Sorokin, ya que el romance no prosperó y no llegaron al año de casados que uno de los dos tiró la toalla.

Es que si bien ellos se encontraban en pareja desde el 2019, en febrero del 2024 y luego de una larga preparación realizaron una fiesta para más de 400 personas en la que se casaron. Sin embargo, ahora confirmaron en LAM que el amor llegó a su fin, ya que uno de los dos tomó esta decisión tajante.

Sucede que, luego de jugar al enigmatico, Ángel de Brito confirmó el fin de esta relación: “Se casaron hace poco y están en crisis. No se fuman, o por lo menos no se fumaron todo este verano”. Ante esta revelación, comenzó a dar detalles respecto a los motivos de la ruptura.

Es que la separación no se habría dado en buenos términos, sino que sería en medio de un escándalo. Ante esto, el conductor de LAM comentó que uno de los dos tomó la decisión para cortar de raíz con este problema que arrastran hace tiempo: “No hablé con ninguno de los dos protagonistas, aunque los vi hace poco a ambos”.

Fue así como reveló que no había sospechas al respecto, ya que en la presentación de Los Tinelli disimularon la crisis que mantienen desde hace varias semanas: “El día que fui a la presentación de los Tinelli a Uruguay, lo vi a Coti y nos saludamos de hecho. Después lo busqué para hacer la nota en vivo y ya no lo encontré más; y nunca los vi juntos tampoco. No sé si hay registro juntos de ellos, alguna foto”.

Fue así como se dieron a conocer los polémicos motivos por los que Cande Tinelli decidió no seguir junto a Coti Sorokin: “Cande, cuando vino acá dijo que no soportaba sus actitudes, que era controlador, muy celoso, y que ella no quería más estar en una relación así de tóxica. Y lo dijo también en una nota que le hicimos a ella solita antes de que se reconciliaran para llegar al casamiento”.