La verdad oculta de “El mejor infarto de mi vida” la nueva serie argentina que es furor

A muy poco de su estreno, “El mejor infarto de mi vida” comenzó a generar un gran revuelo entre los cinéfilos y poco a poco se hace extensivo al público en general. Es que esta serie argentina llegó para causar sensación, por lo que se conoció la verdad oculta tras este furor.

Se debe a que “El mejor infarto de mi vida” es una historia basada en hechos reales que relata un momento muy particular de la vida de Hernán Casciari, el reconocido escritor. Es por eso que primero se convirtió en un libro y ahora es la serie argentina del momento.

La sinópsis del film define: “Ariel, un escritor fantasma de humor ácido, frustrado y con una vida muy desordenada que entra en crisis cuando es abandonado por su mujer y sufre un infarto mientras se encuentra en una casa de alquiler temporario en otro país, junto a una chica a la que acaba de conocer. Este suceso no sólo resignificará su vida, sino también la de muchas personas que están a su alrededor”.

Como si la historia no fuese lo suficientemente atrapante, se dieron a conocer más detalles ocultos. Sucede que Hernán Casciari reveló situaciones que no llegaron a contarse en esta serie, como la enorme generosidad que recibió por parte de los dueños de esa casa aún en medio de una crisis que atravesaban. Es por eso que pasó por Urbana Play para poder relatar más detalles de esta historia real que ocurrió hace 9 años.

Es que, partiendo de la base de lo que relata la sinopsis de esta serie argentina, Hernán Casciari reveló que tras recuperarse del infarto, en la vida real, lanzó un comentario en las reseñas de la casa temporal que había alquilado que fue el puntapié inicial para que esta historia llegue a Disney +.

“Excelente vivienda para gordos sedentarios”, lanzó el escritor en las reseñas, por lo que acto seguido se encargó de escribir con detalles todo lo que había sucedido y lo bien que se habían portado los dueños de ese departamento de alquiler temporal. Fue así como conectó con ellos a tal punto que un año después, ya recuperado, partió a visitarlos.

“Al año, Julieta queda embarazada y vamos a la casa de esta gente. No le habíamos contado a mis viejos, ni a los viejos de Julieta. Queríamos contarles primero a ellos. Fuimos, cenamos, le dijimos lo del embarazo. Me empezaron a contar lo que les pasaba a ellos cuando en ese momento me infarté. La estaban pasando muy mal. El tipo era CEO de una multinacional, cuando está fichando para la otra, le dicen que está muriéndose”, comenzó a relatar sobre el trasfondo jamás revelado de esta serie argentina.

Es por eso que Hernán Casciari aprovechó para agradecerles por cómo lo ayudaron aún estando en un estado crítico: “El hombre pierde su laburo, pierde la cobertura médica y empiezan a alquilar la casa de huéspedes. Al año, descubro que esa gente puso en pausa todo por un gordo que se infartó...Les puse una reseña para hacerles un mimo en el año 2015 y ese comentario se viralizó hasta llegar al dueño de Airbnb”.