Tras el escándalo con Alberto Fernández, reapareció Tamara Pettinato

La periodista cambió por completo su look.

Tamara Pettinato, quien en la segunda parte del 2024 quedó envuelta en un escándalo nacional a partir de la aparición de una serie de videos junto al expresidente Alberto Fernández en su despacho mientras él llevaba adelante su gestión en medio de la pandemia del COVID-19 -en donde se mostraban como algo más que amigos-, reapareció en las redes sociales para mostrar el radical cambio de look al que se sometió.

“Un pequeño cambio de look. El barrido llevó muchas horas y Rodri me quiso matar, sí, pero podés salir ilesa de una decisión así”, escribió la ahora blonda, muy conforme con el resultado, después de pasar al menos tres horas en la peluquería.

Sin embargo, no quedó allí, y con su particular sentido del humor hizo referencia al escándalo con el mandatario: “¿Siempre después de una crisis viene un cambio de look? En mi caso, sí”, sentenció.

Todo indica que la hija de Roberto Pettinato logró superar todo lo ocurrido, por lo cual se animó a pasar por la peluquería para dejar atrás a esa "Tamara", y renovarse con una nueva imagen, lo cual documentos por algunos videos y fotos en sus redes sociales.

Esta no es la primera vez que Tamara se anima a estos colores en su cabello, ya que hace varios años atrás también lució un tono similar y lo llevó por algún tiempo, antes de volver a su melena castaña natural.

Los videos junto a Alberto Fernández fueron grabados durante la pandemia por el COVID-19, cuando el confinamiento era ordenado por el gobierno nacional, y mientras ellos compartían un momento íntimo.

Esto le valió a Tamara muchísimas críticas, por lo cual dejó su trabajo en Bendita, y cambió por completo la participación en el programa radial de Ernesto Tenembaum, dejando de hablar de la farándula local para solo hablar de escándalos internacionales.