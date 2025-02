Gustavo Garzón confesó cómo y con quién tuvo intimidad durante el velorio de Perón

En una reciente edición de "La Noche Perfecta", el ciclo de entrevistas de eltrece conducido por Sebastián Wainraich, Gustavo Garzón sorprendió con una insólita anécdota de su juventud. Aunque el actor asistió al programa para hablar sobre su nueva obra teatral, "La madre", terminó captando la atención del público con un relato inesperado y lleno de humor.

Durante la conversación, Sebastián Wainraich le preguntó sobre un episodio particular ocurrido cuando tenía 20 años. Sin rodeos, le consultó si era cierto que, en pleno velatorio de Juan Domingo Perón, había terminado en una situación bastante inesperada con una mujer mayor que él. Gustavo Garzón, entre risas, confirmó la historia aunque aclaró que la diferencia de edad no era tan grande como se decía.

"No sé si tenía 20 años más que yo, pero sí era mayor", comentó el actor con una mezcla de nostalgia y picardía. Enseguida, amplió los detalles sobre aquella jornada, explicando que su intención original era despedir al líder peronista, pero el destino le tenía preparada otra experiencia.

Según relató, tras hacer fila en el velatorio, entabló conversación con una mujer oriunda de Entre Ríos. Lo que comenzó como una charla casual en un contexto solemne, rápidamente tomó un giro inesperado. "No llegué a la casa velatoria, terminé en la casa de la peluquera entrerriana", reveló Gustavo Garzón, desatando risas en el estudio.

El relato continuó con más detalles de aquella particular jornada. "Fui solo y en la fila me tocó una señorita al lado. Empezamos a conversar y, bueno, no llegué al entierro, pero...", recordó entre carcajadas, sin ocultar la singularidad del momento. La historia, que parecía sacada de una comedia de enredos, dejó a todos sorprendidos.

Para cerrar la anécdota, Garzón no dudó en enviarle un saludo a la mujer con la que compartió aquel día. "Si nos está viendo, le mando un beso porque compartimos el sentimiento de ese día", expresó. A lo que Sebastián Wainraich, con su característico humor, respondió: "Tan peronista no era ella...", a lo que Garzón remató con un irónico: "Yo tampoco. Soy peronista, pero tampoco para tanto...".

El episodio generó gran repercusión en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en reaccionar con comentarios divertidos y memes sobre la curiosa experiencia del actor. La anécdota se volvió viral, demostrando que, más allá del contexto histórico, el humor y la espontaneidad de Garzón siguen conquistando al público.

Sin duda, esta revelación mostró una faceta más descontracturada de Gustavo Garzón, quien sigue siendo recordado no solo por su talento, sino también por su carisma y espontaneidad. La entrevista se convirtió en un momento inolvidable que dejó a todos con una sonrisa.