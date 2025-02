Ivana Icardi se calentó y reveló qué piensan de Wanda Nara en Europa: “Todos saben que…”

Ivana Icardi no temió a la hora de apuntar nuevamente contra Wanda Nara. Es que volvió a dejar expuesto que nunca tuvo una buena relación con su ex cuñada y en esa ocasión decidió dejarla muy mal parada. Se debe a que, teniendo en cuenta que está instalada en España, se animó a contar cómo quedó la conductora tras este escándalo.

Es que Wanda Nara también tiene presencia en Europa, un poco por las relaciones con los futbolistas y otro por la importancia que ganó, ya que hace un tiempo incluso se consagró en “Bailando con las estrellas” de Italia. Ante esto, Ivana Icardi aseguró que su reputación quedó manchada luego de los escándalos con Mauro y Keita Baldé.

“Acá en Europa ya saben todos quién es, da vergüenza ajena. Nadie la quiere cerca. Ahora le falta que deje de engañar a las argentinas (lo digo en femenino porque solo la apoyan los gatos que quisieran ser ella) y ya estaríamos”, lanzó picante la hermana de Mauro Icardi para bajarle el precio a la conductora.

Asimismo, desde sus redes sociales, la hermana del futbolista no le perdonó nada, a tal punto que hizo énfasis en la necesidad de dejar en claro que no siempre es positivo parecerse a ella: “Y siempre recuerden: aunque ella vaya de mujer exitosa y empresaria, les cuento un secreto: El gran casting sábana”.

Tras esta confesión picante, Ivana Icardi no se detuvo y siguió manchando a Wanda Nara por su accionar en Italia: “Quiero decir, las demás mujeres, a las que nos cuesta todo un poquito más, a las que este tipo de cínicas sin escrúpulos nos ponen trabas… Tranquilas, no se desvíe del buen camino que la vida da recompensa”

Para colmo, resaltó que sus declaraciones están fundamentadas con pruebas: “Cuento experiencias, chats que he visto, llamadas para que me bajen de lugares, mujeres que sufrieron y que no se han atrevido a contar nada porque saben que cuando te metés con una cerda terminás embarrada y no es tu estilo. Ojo, tampoco el mío, pero las injusticias me vuelven loca”.

“Ningún problema con las mantenidas. Está bueno para estar tranqui y sin preocupaciones. Para usarlo, para hacer daño al prójimo, a esas sí que no”, aclaró. Y cerró haciendo alusión a que no está apoyada por Mauro Icardi para decir estas cosas: “¿Gano algo con esto? No. Yo estoy en España. Trabajo acá. Es más, tengo que fumarme los bots y las 4 de siempre diciendo que quiero su vida”.