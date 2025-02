Yanina Latorre se cansó de Luciana Salazar y salió a defender a Martín Redrado: “Le querés cagar la vida”

En los últimos días, Luciana Salazar volvió a descargar toda su bronca con Martín Redrado por no hacerse cargo de Matilda, la hija que ambos acordaron tener mediante un vientre subrogado. En este contexto, le reclamó el dinero de la manutención y también que pase tiempo con ella. Quien no coincidió fue Yanina Latorre, por lo que eligió destrozar a la modelo y contar por qué no corresponde lo que pide.

Todo comenzó cuando Luciana Salazar trató de “despechado” a Martín Redrado y buscó dejarlo mal parado: “Estamos hablando de una persona que de su boca me confesó que tiene problemas de inteligencia emocional. Eso te lo dice todo. Pero para el afuera la loca soy yo”.

Ante esto, la modelo intentó expresar todo lo que viene sufriendo a manos del político junto a su hija: “Para mí todo es desgastante. Pero sé que mi hija lo va a valorar el día de mañana porque todo tiene que ver con ella. Lo que padezco es por Matilda. Yo vivo una violencia emocional y una manipulación económica horrorosas”.

Ahora, apareció Yanina Latorre, quien intentó marcar la cancha y exponer por qué considera que no tiene razón: "Ella sale a decir que el tipo es un despechado pero él se casó, le importa nada Luciana. El tipo hizo su vida y vos le querés cagar la vida por 3 pesos, porque no trabaja de nada. ¿Para qué sigue hablando de él? Da vuelta la página”.

Asimismo, la panelista aclaró que, desde su perspectiva, no siente que el político tenga que hacerse cargo: “Ella está luchando con un tipo que no tiene ninguna responsabilidad sobre su maternidad. En su momento la quiso, le dijo que la iba a acompañar, lo hizo a su manera y después chau”.

Tras estas declaraciones, Yanina Latorre decidió hacer énfasis en las razons por las que considera que Luciana Salazar tomó esta decisión de ir a por todo contra Martín Redrado: "No tenés talento, no tenés trabajo, no tenés vida”.

“No tenés ninguna ocupación más que sacarte fotos al espejo, toda inyectada y cuando das una nota, lo único que hacés es hablar de Redrado. Cortala", cerró muy caliente la panelista para destrozar a la modelo y acusarla de querer sacar un beneficio de todo esto.