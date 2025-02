A horas de su muerte, una expareja de Atilio Veronelli explotó contra él: "Te deseo lo peor..."

El pasado domingo, desde la Asociación de Actores Argentinos informaron la triste noticia de la muerte de Atilio Veronelli, uno de los actores y escritores más reconocidos de su generación, lo que desató una catarata de emotivos mensajes en su honor.

Sin embargo, en medio del dolor de su familia, una de sus ex parejas, Ana Franco, quien lo denunció por violencia de género, hizo un duro descargo en las redes sociales, en donde le "deseaba lo peor" al artista.

“Ana lo denunció en su momento por violencia de género a Atilio y ella toma la decisión de hablar y decir lo siguiente en este momento”, expresó el periodista Juan Etchegoyen, previo a reproducir el audio de la mujer.

“Cuando te dañan mucho y la vida te golpea no te interesa cobrar venganza, lo único que te interesa es salir adelante y emerger”, se la escucha decir a la mujer, antes de lanzar una serie de polémicas declaraciones.

“La muerte no te hace mejor persona, pedazo de mierda, Atilito. Ahora te vas a encontrar con Satanás pero antes Dios te va a mostrar la película de todo lo que me hiciste. Vas a pagar cada año de dolor que me hiciste pasar”, expresó Ana furiosa, y luego cerró: “Te deseo lo peor de lo peor y vas a quedar estancado en el infierno, basura... Ahora te van a comer los gusanos, loco. Te van a llevar en bandeja a Satanás. Buen viaje a la mierd..., hijo de put...”.

Veronelli murió el pasado domingo, y si bien no se conocieron mayores detalles de los motivos de su deceso, en Implacables, el ciclo a cargo de Susana Roccasalvo, hicieron un repaso de sus últimas entrevistas en televisión, y mostraron un video en el que él hablaba de su salud, dejando entrever que un problema lo perseguía.

"Yo tomo todas las pastillitas que me dieron, una detrás de la otra... Pero hay dos cosas que yo no asumo: mi estado de salud y mi edad... Yo sigo pensando que tengo unos 15 o 20 años con toda la furia. Y lo tengo que pensar cuando me preguntan ‘¿qué edad tenés?’. No me sale 64 ni en pe…”, contó en ese momento.

Tras mostrar esa entrevista, Roccasalvo manifestó que por "los stents que tenía", su muerte podría estar relacionada a un problema con su corazón.