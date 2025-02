La triste confesión de Atilio Veroneli sobre su salud hace cinco meses atrás

Este domingo, se conoció la triste noticia de la muerte del reconocido actor Atilio Veronelli, a sus 65 años, lo que llenó de dolor a todo el mundo del espectáculo argentino, junto a sus fanáticos que en algún momento se rieron con sus ocurrencias en sus más cuatro décadas de carrera.

La información fue dada a conocer por la Asociación de Actores Argentinos, pero no trascendieron los motivos de su deceso. En este sentido, muchos portales dejaron entrever que su muerte habría sido repentina ya que tenía planeado iniciar una gira con su grupo de trabajo en el mes de marzo.

Ante esto, en Implacables, el ciclo a cargo de Susana Roccasalvo, hicieron un repaso de sus últimas entrevistas en televisión, y mostraron en el vivo un tape en el que él hablaba de su salud, hace unos cinco meses atrás.

Con profundo pesar despedimos al actor, autor y director Atilio Veronelli. Llevó adelante una amplia trayectoria artística, destacándose especialmente en su faceta de comediante. Nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos.https://t.co/CO3DhAFqEB pic.twitter.com/YqvcFg3F7q — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) February 23, 2025

“Estoy como puedo”, arranca diciendo el intérprete y luego continúa: "Por dentro se supone que estoy hecho pelota, pero yo no le doy bola a eso”.

En ese momento, y sin dar muchos detalles, reconoció que cumplía con el tratamiento que le habían indicado. “Yo tomo todas las pastillitas que me dieron, una detrás de la otra”, sentenció.

“Pero hay dos cosas que yo no asumo: mi estado de salud y mi edad... Yo sigo pensando que tengo unos 15 o 20 años con toda la furia. Y lo tengo que pensar cuando me preguntan ‘¿qué edad tenés?’. No me sale 64 ni en pe…”, confesó.

Una vez finalizado el tape, Roccasalvo confió: “No tenemos muy claro de qué falleció... Suponemos que, por los stents que tenía, que debió haber sido algo del corazón, así que en unas horas tendremos novedades”.