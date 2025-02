Morena Rial se calentó con Carmen Barbieri y contó los secretos de la entrevista: “Me usaron para…”

Luego de lo que fue su paso por la cárcel, Morena Rial fue convocada por Mañanísima para dar una entrevista junto a Carmen Barbieri. Allí aprovechó para hablar de todo, desde lo sucedido hasta los vínculos con su padre y ex pareja. Como si no fuese suficiente, la conductora también le dio lugar para mostrarse como panelista. Sin embargo, no la convocó para el resto de los días, como prometió, y esto la hizo estallar.

Sucede que Carmen Barbieri le cedió el asiento que dejó vacante Estefi Berardi a Morena Rial, por lo que se prendió a debatir e incluso la ilusionó con la posibilidad de quedar fija hasta el final del programa. Sin embargo, cuando comenzaron a caer las críticas, la conductora desistió de esta posibilidad.

Es que, más allá de amagar con la posibilidad de darle este lugar a la mediática, se arrepintió pronto por varios comentarios negativos. Se debe a que muchos criticaron su accionar y le hicieron alusión a que la situación legal de la hija de Jorge aún noe está resuelta. Es por eso que se echó para atrás.

Si bien logró disminuir las críticas, lo que no pudo contener fue el enojo de Morena Rial. Se debe a que la mediática lanzó un fuerte comunicado en sus redes sociales, donde contó los secretos de Carmen Barbieri y su programa, ya que expuso que casi le suplicaron para dar la nota.

“Voy aclarar que yo no pedí ir al programa de Carmen, ellos me llamaron infinidades de veces, solo acepte porque quiero trabajar para salir de este mal momento”, comenzó diciendo la hija de Jorge, dejando entrever que desde un principio existía la posibilidad de sumarla como panelista.

Sin embargo, luego de dar la nota descubrió que todo lo prometido era falso: “Estoy intentando cambiar y que creí que esto era una oportunidad, pero la intención real fue que me usaron para el rating y como no resultó porque el programa ya está con fecha de levantamiento decidieron decir el monólogo”.

“Pero en la cara no me dijeron nada, porque quejas no podían tener, si en años tuvieron ese rating o fueron tendencia toda la mañana. Les deseo suerte en el próximo que encaren. Y si no les sirvió mi rating, QUE LO DEMUESTRE”, cerró Morena Rial haciendo alusión a que ella levantó el programa que se encuentra en la recta final, ya que en pocos días finaliza.