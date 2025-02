Cómo hizo el Pelado Trebucq para enamorar a Sol Simunovic: “Mi frase fue…”

Si bien el Pelado Trebucq lleva tiempo enamorado de Sol Simunovic, jamás dio a conocer los detalles de su relación amorosa. Es por eso que en su paso por el Ejercito de la Mañana, programa que se emite por Bondi Live, se encargaron de hacerle todo tipo de preguntas sobre su vínculo amoroso.

En este contexto, Pepe Ochoa no quiso dejar escapar al Pelado Trebucq y lo arrinconó con todas las incógnitas que le generó este romance con Sol Simunovic: “Siempre te haces el boludo con las preguntas: ¿Cómo se conocieron? ¿Quién dio el primer paso? ¿Quién dio el primer approach? ¿Quién dijo Te amo primero? ¿Quién es el más tóxico?”.

Tras tirar todo de una, poco a poco el periodista comenzó a desglosar, aunque antes intentó zafar de la situación: “No sé, ¿Respondo yo o responde Sol?”. A lo que su novia no se quiso meter: “Te está preguntando a vos”. Pero Pepe Ochoa le dio la posibilidad de que sea todo medido: “Uno y uno si querés”

De este modo comenzó a dar detalles: “Yo tomé la iniciativa, ¿o no?”. A lo que rápidamente Sol Simunovic lo encaminó para que pueda dar los detalles del romance: “Nos conocimos laburando, arranquemos por ahí. No en un boliche”.

Por lo que ahí sí comenzó: “Claro, nos conocimos laburando. Y sí, dí el primer paso yo”. Esto le generó curiosidad al conductor del programa: “¿Cómo da un primer paso Esteban Trebucq?”. En este contexto, el Pelado Trebucq confesó que utilizó una frase matadora: “‘Tu ruta es mi ruta’, le dije”.

Tras despertar la risa de todos, percibió que nadie entendió la referencia: “Uy estos son muy jóvenes”. Es que esta frase viene de Juan Carlos Calabró, quien hacía el personajes de Aníbal “el namber one”. Ante esto, confesó que citar a quien era un galán de barrio le sirvió para enamorar a su pareja.

Sin embargo, Sol Simunovic aclaró que no fue su frase lo que la encantó: “Y para Sol, cuando él dijo ‘tu ruta es mi ruta’, ¿qué sentiste?”. A lo que ella respondió. “Yo dije: ¿De qué me habla?”. Por lo que en la mesa se burlaron del periodista por su frase anticuada: “Claro, abrió el chat GPT y preguntó qué me quiso decir este boludo”.

De este modo, cerraron haciendo referencia a que en un principio las cosas no se dieron fáciles para el Pelado Trebucq. “No, te pusiste difícil nomás”, recordó él. Por lo que ella marcó que era su productora en LN+ y que no deseaba vincularse con él: “Sí, ‘sólo hablamos de trabajo’ le dije”.