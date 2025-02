“Tiene mal ojo” La inesperada burla de Georgina Barbarossa a Jésica Cirio por su escandalosa separación

Si algo deseaba Jésica Cirio en su vida era terminar de escaparle a la polémica mediática, por lo que consideró que consolidando su relación con Elías Piccirillo era la clave. Sin embargo, sólo logró volver a ponerse en el foco, ya que él fue denunciado por estafador. Ante esto, Georgina Barbarossa, su ex compañera, opinó sobre su situación amorosa y no evitó lanzar alguna risa burlona.

Sucede que Jésica Cirio no sólo quedó pegada en el escándalo de su marido por estafa, por el hecho de estar casada con él, sino que incluso está dispuesta a defenderlo. A tal punto que le envió una carta documento a uno de los socios de Elías Piccirillo que lo acusó en la Justicia.

En este contexto, aún sin poder creerlo, Georgina Barbarossa habló sobre este nuevo escándalo que rodea a la modelo. Es por eso que comenzó aclarando que su vínculo era estrictamente laboral: “Después de ‘La Peña de Morfi’ ya no tuve ningún vínculo con ella”.

“Es más, tampoco fui invitada a su casamiento. Yo le hice una entrevista y después me dijeron que ella se sintió incómoda, pero no fue mi intención herirla. Nosotras no éramos amigas, sólo compañeras de trabajo”, explicó la conductora sobre su relación con la modelo.

De este modo, Georgina Barbarossa opinó sobre este romance de Jésica Cirio que la volvió a poner en el foco del problema. Es que incluso hay quienes aseguran que por su risa llegó a burlarse de ella y la relación que atraviesa: “Tiene un mal ojo para elegir ¿qué querés que te diga?”.

Para salir de su tono burlón, la conductora optó por aconsejarla al aire como si se tratara de su propia hija que la está viviendo esta polémica: “Siempre está metida en unos bretes espantosos, no es lo que yo le recomendaría si fuera mi hija”.

“No creo que esté buscando personas para jorobarse la vida, no sé, a lo mejor repite situaciones, la verdad es que no la conozco tan profundamente, pero yo le recomendaría que se abriese”, cerró sin querer decir más sobre la problemática para evitar su enojo.