Qué hizo la China Suárez con su perro Apolo y por qué no volvió a hablar sobre él

Corría el año 2010 cuando la China Suárez decidió adoptar un perrito, sin saber que se convertiría en el gran compañero de su vida. Es que la actriz apareció en la vida de Apolo y juntos transitaron más de 14 años. Sin embargo, hace algunos meses que ya no se muestra junto a él por lo que se supo que falleció en septiembre del año pasado.

Durante septiembre del año pasado, la China Suárez dejó de lado los escándalos que tanto disfruta participar para darle entidad a su “hijo perruno” Apolo. Es que a sus 18 años el perro no resistió y su vida terminó en brazos de la actriz, quien lo acompañó hasta su último suspiro.

"Era parte de mi vida, de mi familia. Me enseñó sobre amor, lealtad y compañía", contó la actriz sobre la importancia que esta mascota había ganado con el paso de los años. Es por eso que dio a conocer la noticia con algunos posteos: “Me cuesta decirlo porque siento que no estoy preparada, porque nombrarlo sería confirmar que es una realidad y me niego”.

En este contexto, la China Suárez agradeció por el apoyo pero aseguró que aún seguía muy triste: “Gracias por sus mensajes y por el amor. Siempre me costó mucho mostrarme triste o vulnerable, estoy aprendiendo a hacerlo y se siente liberador. Sé que cada día voy a estar un poquito mejor. Empecé a grabar, eso me hace feliz y me distrae”.

Según se dio a conocer, a espaldas de la actriz, quien no tenía ánimos de hablar sobre el tema y que, a pesar del paso de los meses, aún no lo hizo, que Apolo ya tenía cerca de 18 años, por lo que ya no resistió. Pese a los intentos de los veterinarios y al deseo de ella de salvarlo, su vida llegó a su fin.

Lo que sí logró hacer la China Suárez, con el paso del tiempo, fue agradecer a los especialistas: “Nunca vi tratar con tanto amor, dedicación y respeto. Estoy infinitamente agradecida por cómo acompañaron a mi perrito debilidad, mi compañero incondicional, el mejor amigo de mis hijos”.

Asimismo, en su canal de difusión de Instagram mostró la última foto juntos: “Aparezco por acá para agradecerles por estar siempre. Sé que a muchos les parecerá exagerado, pero nadie sabe lo que significaba Apolo para mí. Nadie más que él y yo sabíamos la relación que teníamos. Siempre así mi bebé”.