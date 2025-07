Polémica en el Norpatagónico por la suspensión de Neuquén vs Marabunta

El sábado por la tarde se debió disputar el Clásico valletano entre Neuquén RC recibiendo a Marabunta RC, cotejo determinante pensando en la definición de la competencia Norpatagónica y la entrega de la plaza al repechaje por el TDI.

La nieve tuvo su protagonismo en la jornada del sábado, la gran mayoría de los eventos deportivos al aire libre quedaron postergados a excepción del clásico Valletano donde el azul recibía a la Hormiga por la anteúltima fecha. Neuquén necesitaba el triunfo para seguir en la pelea por el título, mientras que Marabunta disputa el tercer lugar que le entregaría una plaza para el TDI B del 2026.

La jornada se iba a disputar con normalidad, incluso desde la mañana se estaban jugando cotejos de formativas entre ambas instituciones, demostrando que la nieve no era impedimento. La polémica llegó cuando estaba por iniciar Intermedia al mediodía; el local estaba en la entrada de calor y llegó la llamada del rival, que no se iba a presentar porque no estaban las condiciones dadas.

Según el reglamento, este tipo de partido es suspendido su el árbitro considera que no están las condiciones dadas. Desde la URAV hicieron llegar la notificación de la suspensión con el equipo local y los jueces en el predio, quienes aprovechando la tarde , disputaron un amistoso primera vs Intermedia.

La suspensión se suma a la postergación del juego por la primera fecha entre Neuquén visitando a Sociedad Sportiva, juego que aún no tiene fecha ya que el elenco de Bahía Blanca está en disputa del Regional Pampeano.

Por su parte, Marabunta juega por el tercer puesto de la competencia donde disputa con Argentinos la plaza al TDI B, rival con quien definirá mano a mano.