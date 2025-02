Mauro Szeta, la nueva estrella de América, ya tiene un escándalo con Mazzocco

El pasado viernes, Mauro Szeta se despidió de la pantalla de Telefe, para convertirse en la nueva estrella de América, señal en la cual le tienen preparado muchísimo trabajo.

Es que según informó Ángel de Brito, el reconocido periodista de policiales será panelista en diferentes programas, al tiempo que también tendrá su propio programa, en el que desarrollará casos de su especialidad.

Sin embargo, el anunció del conductor trajo escándalo, ya que aseguró que por el desembarco de Szeta en el canal del cubo, Karina Mazzocco se quedaría sin su "A la tarde".

“Levantan el programa de Karina Mazzocco en América, A la Tarde. En su lugar, irá Mauro Szeta con un programa policial, temática en la que se especializa el periodista”, confió De Brito en TeleBizarra.

A esto se sumó Tomás Dente, quien desde El impertinente ya había anunciado algo similar en el momento en el que se conoció la renuncia anticipada de Flor de la Ve a Intrusos.

Con esto, desde El run run del espectáculo hablaron con Mazzocco, quien negó por completo esa información y confió que el programa tiene buenos números de rating. “¿Levantamiento de A la tarde? Definitivamente no. No, no, no. Vos sos un hombre de medios así que te invito, como para tener una idea, que mires la planilla de rating de la semana pasada, o de todo el mes de enero. La verdad es que tuvimos un mes extraordinario. ¿Viste en enero que siempre es la muerte hacer televisión?”, relató Karina.

Acto seguido agregó: “tengo mi contrato firmado y, de hecho, empecé mis vacaciones el viernes al terminar el programa, que queda en manos de Luis Ventura. Nada que ver”.

En tanto, desde América niegan también que esos rumores se concreten, por lo cual habrá que esperar que horario tomará Mauro para el nuevo programa que lo tendrá como conductor.