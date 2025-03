Jimena Barón lanzó una confesión a poco del nacimiento de su bebé: “Las ganas que tengo de…”

Jimena Barón superó la mitad de su embarazo, por lo que poco a poco comienza a sentir cada vez más ansiedad por poder tener a su pequeño hijo en brazos. En este contexto, confesó cómo se prepara para su llegada junto a su familia y reveló algunas particularidades de su embarazo.

Es que Jimena Barón transita su embarazo muy bien acompañada, ya que Matías Palleiro, su pareja, se muestra muy cercano y atento a sus necesidades, mientras que su hijo Momo también está en esa sintonía. Con esta tranquilidad, aprovechó para confesar cómo es que se prepara para la llegada de su segundo hijo.

“Acá ya inventamos un juego entre los dos, ¿cómo será tu carita, gordito lindo? Las ganas que tengo de conocerte por Dios. Te estamos armando un cuarto precioso. Te amo hijo, me tenés en las nubes”, expresó la cantante con mucho anhelo por lo que será su nacimiento y a la espera de que todo salga bien.

Asimismo, contó algunos detalles de su embarazo, por lo que confesó que su pequeño hizo comenzó a dar indicios de su presencia en el vientre de su madre: “Hola, mi vida. Hola a mi bebé que me responde desde la panza. Hola bebé, ¿estás jugando acá con nosotros? Ay, te amo, hijo”.

Además, hace algunos días había pasado una situación similar, ya que se hizo notar mientras Jimena Barón se encontraba jugando muy cerca de Momo: “Hola, mi amor. Hijo, estás ocupando mucho espacio. Estamos a mitad de camino recién”.

“No saben cómo me patea, Momo me pateaba al final, es muy chiquito para patear así”, contó sorprendida por las sensaciones que le hace sentir. Es por eso que aprovechó el movimiento para tomar un retrato a la espera de su llegada y demostrando que todos están a la expectativa.

“La sagrada siesta con estos tipos que amo tanto. Uno me besa las piernas y el otro me patea la panza. Cuando los vea juntos se me va a freír el cerebro”, expresó entre risas y soñando finalmente con ese encuentro para el que aún se deben esperar varias semanas.