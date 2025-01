Preocupación: Jimena Barón habló del problema de salud que atraviesa en el quinto mes de embarazo

Hace unas semanas Jimena Barón reveló la noticia respecto a que se encuentra en la dulce espera de su segundo hijo, el primero junto a Matías Palleiro. Es por eso que en sus redes sociales suele comentar todo sobre cómo viene su embarazo. Sin embargo, en los últimos días elevó la preocupación de todos, ya que expuso que atravesaba un duro problema de salud.

Sucede que Jimena Barón se encuentra de vacaciones en Quequén, junto a su hijo Momo y Matías Palleiro, su pareja. Sin embargo, estos días de descanso fueron interrumpidos por fuertes dolores que aparecieron mientras transita su semana número 19 de embarazo.

Es que la cosa venía muy relajada para la familia, ya que incluso decidieron realizar la revelación del sexo del bebé, por lo que ella expuso muy entusiasmada: “Pollito mío, con estos tipos (Matías y Momo) está la vara altísima. Estás creciendo rodeado de amor y familia y sol y comida rica. Ya somos muy muy felices con vos en la panza. ¿Será que podemos ser aún más felices?”.

Sin embargo, las buenas noticias se interrumpieron debido a un fuerte dolor de estómago que comenzó a sentir la Cobra. Es que según dejó entrever, algo que comió le terminó provocando una intoxicación, por lo que pasó algunos días en cama tratando de recuperarse.

Tras algunos días lanzó un mensaje en sus redes para anunciar que lo peor pasó y que ya logró recomponerse: “Aparezco después de una intoxicación masiva acá en Quequén. Dos días 'morida' en la cama. Tuve fiebre. La pasé feo pero ya estoy recuperada. El bebito y yo súper bien”.

Luego de dar certeza de que ella se encontraba mucho mejor y su bebé no había sufrido inconvenientes, hizo referencia a Momo, por quien muchos preguntaron. Es por eso que Jimena Barón expuso que su hijo no sufrió sobresaltos y que, para su fortuna, no sufrió la intoxicación: "Él está regio. Siguió con su vida, que incluye milanesas a diario".

Es por eso que reconoció que sólo ella pasó unos días en la cama para poder recuperarse, por lo que corrió con la fortuna de que Matías Palleiro se hizo cargo de Momo para que ella pudiera descansar. Es por eso que dejó entrever que ya se encuentran funcionando como una familia muy unida.