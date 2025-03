Mario Pergolini recordó cómo fue el día que casi se agarra a piñas con Adrián Suar: “Me miró y…”

Hace tiempo ya que la relación entre Mario Pergolini y Adrián Suar se rompió. Es que si bien en algún momento llegaron a compartir canal, hace años que el vínculo no es el mismo. Es que hubo una pelea que rompió todo que data de sus años juntos en El Trece, allí estuvieron al borde de las piñas. Ahora que pasó el tiempo se animaron a contar qué fue lo que sucedió en realidad.

Sucede que Mario Pergolini llamó a Adrián Suar en Dejá que entre el sol, su programa de Vorterix. Allí no tardaron en hablar de sus discusiones, ya que la más fuerte se dio cuando el Chueco era gerente de programación de El Trece y el otro conductor de Caiga Quien Caiga (CQC).

En medio de la charla, el Chueco se sorprendió, por lo que preguntó: “¿Qué es de tu vida? Desde la última pelea que no hablamos”. A lo que el conductor se vio obligado a aclarar que existe un fuerte rumor sobre su vínculo: “Hay un mito dando vueltas como que nos cagamos a trompadas”.

Es por eso que Mario Pergolini se lanzó a contar qué paso en realidad esa vez que estuvieron al borde de las piñas: “Vos recién asumías como director en El Trece y Adrián se le ocurre que una de esas tiras grandiosas de Pol-ka, no me acuerdo cuál era, y nos llama a nosotros para decirnos que CQC pasa de los martes a jueves. Seguro pensó 'a estos pibes no les va a preocupar'”.

Por lo que Adrián Suar tomó la posta y siguió con la anécdota: “En la reunión le digo 'Mirá Mario, siento que quiero meter Caiga los jueves y el unitario los Martes'. Bueno, a partir de ahí una discusión muy fuerte que empezó a levantar. Hasta que le digo 'Bueno, Mario, no me podes hablar así'”.

A lo que el ex conductor de CQC confesó que estaba muy molesto por lo que le proponía: “Yo estaba muy enojado. Porque lo que sentía era que la decisión él ya la había tomado, no me estaba consultado un carajo. Él me estaba informado”.

Mientras la temperatura se elevaba, todo se terminó cuando Mario Pergolini se paró. Es que allí Adrián Suar sintió el temor, aunque ahora que pasaron los años lo recordó con humor: “Vos te levantaste... Y con tu altura y mi altura dije 'Uh, que feo momento voy a pasar'. Me miró con mucho odio y se ve que él pensó 'esto se va a ir a la chot...'. Porque iba a pasar…”.

“Me miró con odio y se fue. Y lo más gracioso es que escucho cuando sale y le dice a mi secretaria 'tu jefe es un pelotudo'”, cerró el Chueco a pura risa para demostrar que todo quedó en el pasado y ya no hay rencores.