La confesión sexual de Yanina Latorre que incomodó a su esposo: “Cuando estoy sola…”

Si bien Diego Latorre busca mantenerse firme en la seriedad, su esposa muestra un perfil completamente distinto. No sólo porque no tiene pelos en la lengua cuando quiere decir algo, sino que también por las confesiones que suele realizar sobre su vida privada. En esta ocasión, Yanina Latorre volvió a incomodar a su pareja ya que realizó una impactante confesión erótica.

Es que Yanina Latorre volvió a hablar sobres su esposo y lo corrió de ese rol que muestra en los medios de una persona rígida y correcta. Sucede que ella fue entrevistada por Tatiana Schapiro para Infobae y comenzó a hablar sobre su infancia, adolescencia y cómo fue que llegó a la personalidad frontal que tanto la caracteriza.

“Creo que les molestaba mi personalidad porque hubieran querido ser como soy yo: que digo, que discuto, que peleo. Cuando creo que tengo razón, yo te peleo hasta la muerte”, comenzó diciendo la panelista sobre su forma de ser.

Es por eso que le consultaron a Yanina Latorre si mantiene este mismo perfil con su pareja, aunque ahí bajó la guardia: “No, con Diego no peleo. Diego es mi compañero de vida, mi marido, mi novio, mi amigo. Diego y yo somos un proyecto de vida”.

“¿Te sigue gustando?”, le preguntó la periodista. A lo que ella se sinceró y no temió a la hora de exponer que sus sentimientos siguen vigentes como el primer día: “Sí, me encanta. Nunca le metí los cuernos. No por buena, sino porque me gusta él. Y porque así como estoy, estoy bien”.

“¿Nunca tuviste ganas?”, le consultaron, pensando en que ella debió soportar la infidelidad de él con Natacha Jaitt, pero aseguró: “No”. Asimismo, cuando le preguntaron si tuvo la oportunidad de serle infiel, ella lanzó una confesión erótica que dejó asombrada a la entrevistadora: “No. Prefiero masturbarme”.

Ante esto, buscó ir a fondo: “¿Seguido?”. Con un poco de pudor, tiró: “Y… a veces me masturbo”. Y no aflojó: “¿Tenés juguetes?”. Por lo que Yanina Latorre siguió con sus revelaciones sexuales: “Sí. Antes los usaba, ahora ya no. Mis compañeras de colegio no se tocaban y así terminaron: no salieron del Facebook. Uno tiene que disfrutar de la vida, gozar, gratificarse. Y si no te conocés, si no te autosatisfacés vos, no te puede satisfacer nadie”.

Para cerrar, Tatiana Schapiro le pidió consejos: “¿Algún truco que le quieras dar a la gente?”. Por lo que la panelista eligió dar su punto de vista: “Odio cuando dicen “el bidet”. Los dedos son hermosos. Y aparte cada mina encuentra el orgasmo de manera diferente”.