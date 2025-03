Cecilia Milone versus. Mirtha Legrand: la letal respuesta de la conductora

Las cosas entre Mirtha Legrand y Cecilia Milone no pasan por su mejor momento. Es que luego de la visita de la hija de Chico Novarro, Julieta Novarro, al programa de la Chiqui, en donde criticó a la morocha por haber revelado que fue su amante, la cantante se despachó con todo en sus redes sociales, y no dudó en pegarle a la conductora.

"Horrible, primero porque no son verdad", dijo Julieta cuando la Chiqui le consultó por las declaraciones de la cantante. "Hay una familia duelando, y mi mamá lo acompañó a mi papá 50 años, con idas y vueltas, pero le dio la mano hasta el último día. Él siempre hizo lo que quiso, fue una persona con una libertad enorme. Tuvo relaciones y decía 'es mi amiga'. Un día, mi mamá le dijo 'andá con tu amiga' y lo dejó. Él después quería volver con ella", contó Julieta en el programa de Mirtha, lo que despertó la ira de Milone, quien entre otras cosas deslizó desde sus redes: "Lo bien que hice en no ir a cantar gratis a la fiesta de cumpleaños de una señora".

En este contexto, Legrand se tomó algunos minutos en la nueva emisión de su programa de los sábados, para responderle a Cecilia Milone. “Yo cumplí años hace poco y se dijo que yo la había llamado para que viniera a cantar a mi programa. Yo jamás hablé con ella, nunca”, comenzó la conductora y luego agregó: “Tenía un decorador que se llama Ramiro Arzuaga, que decoró toda la casa de Marcela (Tinayre) y él por su cuenta llamó. Yo la admiro muchísimo y después salió porque yo hablé en contra de la actitud de ella de querer ir a visitarlo al cantante que fue su amante”, aclaró.

Cecilia Milone

“Dijo ‘Ay yo que iba a ir gratis, yo le prometí que no le iba a cobrar’. Yo le hubiera pagado encantada. Todas las veces que ha venido gente así ninguno quiso cobrar. Ninguno. Vienen y cantan una hora. Es un homenaje, de algún modo, que me hacen. Se les paga los gastos de viaje. El otro día vino la chica cordobesa y se le pagó lo que correspondía”, continuó Mirtha.

Acto seguido, habló sobre las veces que pudo ver a la cantante en escena: “Cecilia Milone, sí, por un momento se me borró. Quiero aclararlo porque yo nunca la llamé. La sigo admirando muchísimo. Fui a verla a Café La Humedad, el boliche de Cacho Castaña y es excelente. Dos horas cantó pero ahora me doy cuenta a quién dedicaba las canciones que yo creí que era Nito Artaza pero no... Era al que murió pobre (por Chico Novarro)”.

“Lo quise aclarar porque lo estuvieron hablando tanto todos los programas y me molesta cuando dicen una cosa que no es verdad y te está haciendo daño. Yo nunca la llamé. Me hubiera encantado que viniera, hubiera cobrado un cachet, que se lo hubiera pagado encantada. Ella sola, de motu propio, dijo ‘voy gratis’. Bueno, Cecilia, te mando un beso”, finalizó la Chiqui.