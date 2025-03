“Una basura, ella fue mala”: Maru Botana destapó cómo era Yanina Latorre en la adolescencia

Hace algunos meses, cuando se rumoreó sobre la posibilidad de que Maru Botana desembarcara en América TV, Yanina Latorre la fulminó contando que la conoce hace años y acusó que en algún momento de su vida le hizo bullying. Ahora, llegó el momento de la respuesta por parte de la cocinera.

“Es mala persona. A mí me arruinó una parte muy importante de mi vida. Fue muy cruel conmigo, lo digo enserio. No fue un chiste y lo voy a sostener hasta que me muera”, contó Yanina Latorre hace algunos meses sobre los problemas personales que tiene con Maru Botana.

Y contó detalles de sus peleas incluso: “Ella me trató de anoréxica porque yo era muy flaca y ella estaba en un momento de su vida que quería adelgazar, y con esa cosa del odio adolescente, yo tenía 18 años, convenció a todas mis amigas de que yo era una especie de monstruo, una put… que me quería quedar con todos sus novios, y que yo era anoréxica para ser más lindas y más flacas que ellas”.

Ahora, en una nota con Rulo Schijman le preguntaron sobre su pelea con la panelista, por lo que Maru Botana aseguró que está buscando pruebas para desmentir su dichos: “Yo estoy convocando a todos mis amigos de la facultad para que vengan a dar un testimonio. No pasó absolutamente nada, a mí si me ves en la facultad parezco Sarah Kay, con el pelo largo”.

Para comenzar a desmentir los dichos de Yanina Latorre, expuso que no fue mucho el tiempo que compartieron juntas: “Con ella compartí nada más que dos años porque después nos separamos de carreras”

“Yo disfruto de cocinar a toda mi gente desde que era chica, la otra vez cuando ella habló me llamó mi amiga Laura y me dijo '¿en qué momento fuimos amigas de esta mina?' No sé, yo tenía relación por mi hermano, la veía y tenía otra amiga en común que se puso celosa porque ella entró en nuestra amistad, bol... de esa edad”, comentó derrumbando la teoría de la panelista.

Fue así como descartó la teoría de que la discriminó, por lo que aseguró que no opinó sobre su cuerpo: “Nunca en mi vida... ¿vos me ves a mí exponiendo a una persona por cómo come, si es anoréxica. Yo cocinaba para mis amigas, disfrutaba a mis amigos, hacían unos tés gigantes y siempre tuve la mejor onda con ella y con su hermana Maite”.

"Nunca en la vida tuve ni una pelea, ni nada. No sé por qué se le despertó esta maldad conmigo, nunca lo entendí", comentó aún extrañada por lo que le hizo Yanina Latorre. Es que incluso Maru Botana descartó sumarse al canal por su presencia: “Yo estuve a punto de tener un programa de cocina a la mañana y ella declaró que me iba a hacer pelota todos los días y dije ¿tengo necesidad?”.